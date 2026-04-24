Konutların kat ve konumu kura ile belirlenecek.

Hak sahibi olan aileler kontenjana takılmadan sadece kura çekimine katılacak.

Hemen hemen her ilde şehit ve gazi aileleri için konut kontenjana ayrıldı.

İstanbul'da başvuru yapan şehit ve gazi ailelerinin tamamı konut için hak sahibi oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit ve gazi ailelerine yönelik konut süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit ve gazi ailelerine yönelik konut sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KONTENJANA TAKILMADAN HAK SAHİBİ OLDULAR

Bakan Kurum, şehit ve gazi aileleri için hemen hemen her ilde kontenjan ayrıldığını belirterek, başvuru yapan birçok ailenin kontenjana takılmadan hak sahibi olduğunu ifade etti.

SADECE KURA ÇEKECEKLER

Hak sahibi olan ailelerin yalnızca konut kurasına katılacağını aktaran Kurum, dairelerin kat ve konumunun kura ile belirleneceğini söyledi.

İSTANBUL İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

İstanbul'daki başvurulara da değinen Kurum, "Buradan bir müjde verelim; şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

AĞUSTOSTA 2 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, planlamaya göre ağustos ayında yaklaşık 2 bin kiralık konutun vatandaşlara kurayla teslim edileceğini belirtti.

DEPREM BÖLGESİNE 98 BİN SOSYAL KONUT AYRILDI

Deprem bölgesinde konteynerde yaşayan on binlerce vatandaşın kalıcı konutlara geçiş süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 27 bin 800 vatandaşın sosyal konutlardan hak sahibi olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde sosyal konutların önceliklendirildiğini belirterek, kontenjandan daha fazla konut üretme hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki vatandaşların barınma sorununun tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığını vurgulayan Kurum, "İstiyoruz ki orada hiç kimse açta açıkta kalmasın" dedi.

Toplamda 98 bin sosyal konutun inşa edildiğini kaydeden Kurum, konteynerde kalan vatandaşların önemli bir bölümünün bu projeler kapsamında ev sahibi olacağını dile getirdi. Hak sahipleri arasında daha önce kiracı olan, evi bulunmayan ya da depremde evini kaybeden vatandaşların da yer aldığı belirtildi.

Kurum, mayıs-haziran döneminden itibaren konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kademeli olarak yeni konutlarına yerleşmeye başlayacağını açıkladı. Öte yandan bölgede konut kiralarının da düşüşe geçtiğini belirten Kurum, kira bedellerinin yaklaşık 7 bin lira seviyesine gerilediğini ifade etti.