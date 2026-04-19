İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Onursal Adıgüzel, emniyetteki ifadesinde "tanımıyorum" dediği Murat Gerger'le ilişkisini belediyenin kendi internet sitesi ele verdi.
Hayali konteyner alımları üzerinden milyonluk vurgun iddiaları, fotoğraflar ve ifadelerle tek tek ortaya saçıldı.
Ancak aynı Gerger'in, Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı.
Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.
RÜŞVET OLARAK 6 MİLYONLUK HAYALİ KONTEYNER TALİMATINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İLETTİ
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteyner alımı yaptırıldığı belirlendi.
Adıgüzel'in, Murat Gerger'den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi.
Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.
YİNE RÜŞVET OLARAK 3 MİLYON 240 BİN TL PARA ALINDI, AMA ORTADA KONTEYNER YOK
Dosyadaki ikinci eylemde ise iş kadını belediye tarafından Hümeyra'ya iskân ve yapı ruhsat işlemleri kapsamında rüşvet olarak sözde 2 milyon 240 bin TL'lik çöp konteyneri alımı yaptırıldığı ortaya çıktı.
Ancak yapılan ödemenin yapılmasına ve Murat Gerger'in bu parayı aldığını kabul etmesine rağmen, yine fiilen herhangi bir konteyner alımının gerçekleşmediği tespit edildi. Bu durum, sistematik bir şekilde hayali alımlar üzerinden para tahsil edildiği şüphesini güçlendirdi.
BELEDİYENİN SİTESİNDEN YAYINLANAN FOTOĞRAF ADIGÜZEL'İN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise belediyenin kendi resmi kayıtlarının delil haline gelmesi oldu.
Dosya kapsamında hayali çöp konteyneri alımlarını fahiş fiyata organize eden ve herhangi bir teslimat yapmayan Murat Gerger, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun arkadaşı olarak biliniyor.
Adıgüzel, emniyet ifadesinde bu şahsı tanımadığını savunurken bizzat Ataşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan fotoğraflı paylaşımlarda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve arkadaşı Murat Gerger'in beraber fotoğraflarının yayınlandığı görülüyor.
MURAT GERGER VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Yürütülen incelemeler sonucunda, Murat Gerger isimli şahıs ve yakın çevresinin dahil olduğu yüksek tutarlı para transferleri ve ticari şirketlerle olan finansal irtibatları gün yüzüne çıkarıldı.
MİLYONLUK KONTEYNER ÖDEMESİ
Yapılan incelemelerde en dikkat çekici işlem, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Murat Gerger'in, Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına "13 Adet Yer Altı Çöp Konteyneri" açıklamasıyla tek seferde 1.248.000,00 TL tutarında bir ödeme gönderdiği tespit edildi.
Ayrıca Gerger'in, TRC İnşaat Tasarım Nakliyat firmasıyla da finansal temasının olduğu, firmanın 8 Nisan 2026'da Gerger'e sembolik bir tutar (0,32 TL) göndererek hesaplar arası "irtibat kurduğu" kayıtlara geçti.
DEDETAŞ'LA AL VER
Gerger'in Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'la da maddi para trafiği bulundu. Gerger'in, 2025 yılı içerisinde Basri Onur Dedetaş isimli şahsa iki farklı işlemle toplamda 24.542,00 TL gönderdiği belirlendi.
KARDEŞLER ARASI PARA TRAFİĞİ
Finansal trafik sadece Murat Gerger ile sınırlı kalmadı. Gerger'in kardeşi Zerrin Gerger'e, 3 Aralık 2024 tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu tarafından 60.000,00 TL gönderildiği görüldü.
İnceleme derinleştirildiğinde, Murat Gerger'in de Orhan Aydoğdu'nun kardeşi olan Abdurrezak Aydoğdu'ya para gönderdiği saptandı.
2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen iki ayrı transferle Abdurrezak Aydoğdu'nun hesabına toplam 15.000,00 TL aktarıldığı raporlandı.