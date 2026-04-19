Murat Gerger'in 10 Nisan 2026'da Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına 1 milyon 248 bin TL ödeme gönderdiği ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'a toplam 24 bin 542 TL transfer ettiği ortaya çıktı.

Belediye tarafından rüşvet olarak 2 milyon 240 bin TL'lik konteyner alımı ödemesi yapıldığı ancak fiilen herhangi bir konteyner teslimatının gerçekleşmediği belirlendi.

Soruşturmada Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Murat Gerger'den hayali konteyner alımı için 6 milyon TL ödeme yapıldığı ve Gerger'in bu parayı aldığını kabul ettiği tespit edildi.

Ruhsat karşılığı rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel yönlendirmesiyle hayali konteyner alımı yaptırıldı







Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.



RÜŞVET OLARAK 6 MİLYONLUK HAYALİ KONTEYNER TALİMATINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İLETTİ



Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteyner alımı yaptırıldığı belirlendi.







Adıgüzel'in, Murat Gerger'den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi.



Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.





YİNE RÜŞVET OLARAK 3 MİLYON 240 BİN TL PARA ALINDI, AMA ORTADA KONTEYNER YOK



Dosyadaki ikinci eylemde ise iş kadını belediye tarafından Hümeyra'ya iskân ve yapı ruhsat işlemleri kapsamında rüşvet olarak sözde 2 milyon 240 bin TL'lik çöp konteyneri alımı yaptırıldığı ortaya çıktı.



Ancak yapılan ödemenin yapılmasına ve Murat Gerger'in bu parayı aldığını kabul etmesine rağmen, yine fiilen herhangi bir konteyner alımının gerçekleşmediği tespit edildi. Bu durum, sistematik bir şekilde hayali alımlar üzerinden para tahsil edildiği şüphesini güçlendirdi.







BELEDİYENİN SİTESİNDEN YAYINLANAN FOTOĞRAF ADIGÜZEL'İN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI



Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise belediyenin kendi resmi kayıtlarının delil haline gelmesi oldu.



Dosya kapsamında hayali çöp konteyneri alımlarını fahiş fiyata organize eden ve herhangi bir teslimat yapmayan Murat Gerger, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun arkadaşı olarak biliniyor.







Adıgüzel, emniyet ifadesinde bu şahsı tanımadığını savunurken bizzat Ataşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan fotoğraflı paylaşımlarda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve arkadaşı Murat Gerger'in beraber fotoğraflarının yayınlandığı görülüyor.







MURAT GERGER VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA



Yürütülen incelemeler sonucunda, Murat Gerger isimli şahıs ve yakın çevresinin dahil olduğu yüksek tutarlı para transferleri ve ticari şirketlerle olan finansal irtibatları gün yüzüne çıkarıldı.



MİLYONLUK KONTEYNER ÖDEMESİ



Yapılan incelemelerde en dikkat çekici işlem, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Murat Gerger'in, Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına "13 Adet Yer Altı Çöp Konteyneri" açıklamasıyla tek seferde 1.248.000,00 TL tutarında bir ödeme gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca Gerger'in, TRC İnşaat Tasarım Nakliyat firmasıyla da finansal temasının olduğu, firmanın 8 Nisan 2026'da Gerger'e sembolik bir tutar (0,32 TL) göndererek hesaplar arası "irtibat kurduğu" kayıtlara geçti.