CHP'li Onursal Adıgüzel'i kendi belediyesi patlattı! "Tanımadığı" Murat Gerger'le görüntüleri çıktı | Hayali konteyner milyonluk rüşvet

CHP'li Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Onursal Adıgüzel'in ifadesinde verdiği yalan beyan elinde patladı. Adıgüzel'in “tanımıyorum” dediği Murat Gerger'le belediyenin sitesinde boy boy fotoğrafları çıktı. Ataşehir Belediyesi'nin ruhsat işlemleri için gelenlerden rüşvet olarak "çöp konteyneri" istediği dosyaya girdi. Konteynerler için adres olarak Gerger gösterildi. Ortada fiilen "alındığı" kabul edilen paralar var ancak çöp konteynerleri yok. Yapılan teknik incelemeler ise yapının sistemli olduğunu gösteriyor. Öyle ki "tanınmayan" Murat Gerger'le Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'ın ve Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun para trafikleri bulunuyor.

CHP'li Onursal Adıgüzel'i kendi belediyesi patlattı! "Tanımadığı" Murat Gerger'le görüntüleri çıktı | Hayali konteyner milyonluk rüşvet
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında tutuklanan Onursal Adıgüzel'in emniyette tanımadığını söylediği Murat Gerger'le belediye sitesinde birlikte fotoğrafları çıktı.
  • Soruşturmada Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Murat Gerger'den hayali konteyner alımı için 6 milyon TL ödeme yapıldığı ve Gerger'in bu parayı aldığını kabul ettiği tespit edildi.
  • Belediye tarafından rüşvet olarak 2 milyon 240 bin TL'lik konteyner alımı ödemesi yapıldığı ancak fiilen herhangi bir konteyner teslimatının gerçekleşmediği belirlendi.
  • Murat Gerger'in 10 Nisan 2026'da Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına 1 milyon 248 bin TL ödeme gönderdiği ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'a toplam 24 bin 542 TL transfer ettiği ortaya çıktı.
  • Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun Murat Gerger'in kardeşi Zerrin Gerger'e 60 bin TL gönderdiği, Murat Gerger'in de Orhan Aydoğdu'nun kardeşi Abdurrezak Aydoğdu'ya toplam 15 bin TL aktardığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Onursal Adıgüzel, emniyetteki ifadesinde "tanımıyorum" dediği Murat Gerger'le ilişkisini belediyenin kendi internet sitesi ele verdi.

Hayali konteyner alımları üzerinden milyonluk vurgun iddiaları, fotoğraflar ve ifadelerle tek tek ortaya saçıldı.

Ancak aynı Gerger'in, Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının bizzat belediyenin resmi internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı.

Ruhsat karşılığı rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel yönlendirmesiyle hayali konteyner alımı yaptırıldı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Bu durum, dosyadaki savunmalarla somut veriler arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

RÜŞVET OLARAK 6 MİLYONLUK HAYALİ KONTEYNER TALİMATINI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İLETTİ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ilk eylemde, Özkan Kınalı ve Mehmet Karaköse'nin inşaat yapı ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet olarak doğrudan Onursal Adıgüzel tarafından yönlendirme ile hayali konteyner alımı yaptırıldığı belirlendi.

Adıgüzel'in, Murat Gerger'den çöp konteyneri alınmasına ilişkin Özel Kalem müdürü aracılığıyla bir liste ile talimat verdiği ve bu kapsamda 6 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi.

Murat Gerger de ifadesinde bu ödemeyi aldığını açıkça beyan etti.

YİNE RÜŞVET OLARAK 3 MİLYON 240 BİN TL PARA ALINDI, AMA ORTADA KONTEYNER YOK

Dosyadaki ikinci eylemde ise iş kadını belediye tarafından Hümeyra'ya iskân ve yapı ruhsat işlemleri kapsamında rüşvet olarak sözde 2 milyon 240 bin TL'lik çöp konteyneri alımı yaptırıldığı ortaya çıktı.

Ancak yapılan ödemenin yapılmasına ve Murat Gerger'in bu parayı aldığını kabul etmesine rağmen, yine fiilen herhangi bir konteyner alımının gerçekleşmediği tespit edildi. Bu durum, sistematik bir şekilde hayali alımlar üzerinden para tahsil edildiği şüphesini güçlendirdi.

BELEDİYENİN SİTESİNDEN YAYINLANAN FOTOĞRAF ADIGÜZEL'İN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise belediyenin kendi resmi kayıtlarının delil haline gelmesi oldu.

Dosya kapsamında hayali çöp konteyneri alımlarını fahiş fiyata organize eden ve herhangi bir teslimat yapmayan Murat Gerger, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu'nun arkadaşı olarak biliniyor.

Adıgüzel, emniyet ifadesinde bu şahsı tanımadığını savunurken bizzat Ataşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan fotoğraflı paylaşımlarda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkanı Yardımcısı Orhan Aydoğdu ve arkadaşı Murat Gerger'in beraber fotoğraflarının yayınlandığı görülüyor.


MURAT GERGER VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Yürütülen incelemeler sonucunda, Murat Gerger isimli şahıs ve yakın çevresinin dahil olduğu yüksek tutarlı para transferleri ve ticari şirketlerle olan finansal irtibatları gün yüzüne çıkarıldı.

MİLYONLUK KONTEYNER ÖDEMESİ

Yapılan incelemelerde en dikkat çekici işlem, 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Murat Gerger'in, Öğe Metal Yeraltı Konteyner Endüstri firmasına "13 Adet Yer Altı Çöp Konteyneri" açıklamasıyla tek seferde 1.248.000,00 TL tutarında bir ödeme gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca Gerger'in, TRC İnşaat Tasarım Nakliyat firmasıyla da finansal temasının olduğu, firmanın 8 Nisan 2026'da Gerger'e sembolik bir tutar (0,32 TL) göndererek hesaplar arası "irtibat kurduğu" kayıtlara geçti.

DEDETAŞ'LA AL VER

Gerger'in Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş'la da maddi para trafiği bulundu. Gerger'in, 2025 yılı içerisinde Basri Onur Dedetaş isimli şahsa iki farklı işlemle toplamda 24.542,00 TL gönderdiği belirlendi.


KARDEŞLER ARASI PARA TRAFİĞİ

Finansal trafik sadece Murat Gerger ile sınırlı kalmadı. Gerger'in kardeşi Zerrin Gerger'e, 3 Aralık 2024 tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu tarafından 60.000,00 TL gönderildiği görüldü.

İnceleme derinleştirildiğinde, Murat Gerger'in de Orhan Aydoğdu'nun kardeşi olan Abdurrezak Aydoğdu'ya para gönderdiği saptandı.

2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen iki ayrı transferle Abdurrezak Aydoğdu'nun hesabına toplam 15.000,00 TL aktarıldığı raporlandı.



