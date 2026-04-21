CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
45 ADRESE OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ONURSAL ADIGÜZEL GÖZALTINDA
18 Nisan gecesi saat 01.00'de İstanbul genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Belediye binası ve çok sayıda adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.
TAKVİM DETAYLARA ULAŞTI
Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. İskan ve ruhsat süreçlerinde teknik takibe takılan telefon kayıtları, bazı projeler için tam 7 milyon dolar rüşvet istendiğini deşifre etti. Ruhsat ve iskân işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddia edildi.
MARKET KARTI VE TELEFONLU RÜŞVET
Operasyon kapsamında elde edilen bulgular, rüşvet mekanizmasının sadece para üzerinden yürümediğini de ortaya koydu. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada bile yüzlerce A101 ve BİM hediye kartı ele geçirildi.
Bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi.
TELEFONLAR "SIR" OLDU!
Operasyonun en dikkat çeken anı ise şüphelilerin dijital direnci oldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu
Belediye Başkanı ve yardımcılarının da aralarında olduğu 11 kişi, telefon şifrelerini vermemek için direndi.
Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya
Bir başkan yardımcısının operasyon anında "Telefonum yanımda değil" savunması ise savcılık tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" bulunarak dosyaya not edildi.
GÖZALTI LİSTESİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler
Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı
Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü
Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü
Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü
Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü
Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar
Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü
Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü
Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı
Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız'ın Şoförü
Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel'in Şoförü
Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü
Cengiz Gündoğan
Mesut Bayram
Fatih Velioğlu
Haydar Battal
Murat Gerger
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.