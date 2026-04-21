CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

45 ADRESE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ONURSAL ADIGÜZEL GÖZALTINDA

18 Nisan gecesi saat 01.00'de İstanbul genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Belediye binası ve çok sayıda adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.

TAKVİM DETAYLARA ULAŞTI

Takvim soruşturmanın detaylarına ulaştı. İskan ve ruhsat süreçlerinde teknik takibe takılan telefon kayıtları, bazı projeler için tam 7 milyon dolar rüşvet istendiğini deşifre etti. Ruhsat ve iskân işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddia edildi.

MARKET KARTI VE TELEFONLU RÜŞVET

Operasyon kapsamında elde edilen bulgular, rüşvet mekanizmasının sadece para üzerinden yürümediğini de ortaya koydu. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada bile yüzlerce A101 ve BİM hediye kartı ele geçirildi.

Bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi.

TELEFONLAR "SIR" OLDU!

Operasyonun en dikkat çeken anı ise şüphelilerin dijital direnci oldu.

Belediye Başkanı ve yardımcılarının da aralarında olduğu 11 kişi, telefon şifrelerini vermemek için direndi.

Bir başkan yardımcısının operasyon anında "Telefonum yanımda değil" savunması ise savcılık tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" bulunarak dosyaya not edildi.

GÖZALTI LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler

Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız'ın Şoförü

Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel'in Şoförü

Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

Cengiz Gündoğan

Mesut Bayram

Fatih Velioğlu

Haydar Battal

Murat Gerger

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.