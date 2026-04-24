Milli elektrikli hızlı tren saatte 225 kilometre hıza çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk milli hızlı treninin test süreçlerine ilişkin önemli bir aşamanın geçildiğini duyurdu. Mithatpaşa-Bilecik hattında gerçekleşen dinamik fren testlerinin ikinci gününde, trenin saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığı bildirildi.

  • Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza ulaştı.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı trenin test süreçlerinin tamamlanmasının ardından saatte 225 kilometre işletme hızıyla Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğini açıkladı.
  • Dinamik fren testleri şu anda Mithatpaşa-Bilecik hattında devam ediyor.
  • Test süreçlerinin ardından hızlı tren Türkiye'deki diğer hızlı tren hatlarında test edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin dinamik fren testlerinin ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk hızlı trenini üretiminin tamamlanmasının ardından test sürüşleri için raylara indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, dinamik yol testlerinin başarıyla devam ettiğini kaydetti.

225 KİLOMETRE HIZA ÇIKTI

Hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı."

Test süreçlerinin tamamlanmasıyla, hızlı trenin saatte 225 kilometre işletme hızıyla Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

