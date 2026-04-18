İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ataşehir Belediyesi merkezli rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dudak uçuklatan detaylar gün yüzüne çıktı. 2025/256622 numaralı soruşturma dosyasına giren teknik takip kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve otel dökümleri, imar ve ruhsat işlemlerinin Bodrum koylarındaki lüks yatlarda nasıl pazarlık konusu yapıldığını gözler önüne serdi.
Müteahhit H.Ö. ve ekibinden yapı tadilat ve iskan ruhsatları karşılığında toplam 13,5 milyon dolar rüşvet istendiği, bu paranın 6,5 milyon dolarlık kısmının ödendiği belgelendi. Soruşturma dosyasına yansıyan kayıtlarda, rüşvet veren iş insanının "Parçala Behçet oldum resmen" isyanı ile firma muhasebecisinin "Operasyon siyasi diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar" itirafı rüşvetin boyutunu ortaya koydu.
İBB OPERASYONU SONRASI YENİ TAKTİK: YAKALANMADAN NE KOPARIRSAK KAR!
Ataşehir'de imar ve ruhsat işlemlerini rüşvet kıskacına alan organize yapıya yönelik soruşturma, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö.nün ifadeleriyle derinleşti. H.Ö., Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik operasyonların ardından belediye içindeki rüşvet tarifesinin adli soruşturma korkusuyla katlanarak arttığını iddia etti.
İfadesinde, İBB operasyonundan sonra kimsenin imza atmak istemediğini belirten müteahhit, "Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım." diyerek kurulan baskı sistemini anlattı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI VE YAT SEFASI DOSYADA… BODRUM'DA RÜŞVET BULUŞMASI
Soruşturma dosyasına giren görsel deliller, rüşvet pazarlığının tatil beldelerinde nasıl organize edildiğini kanıtladı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ile müteahhit arasındaki WhatsApp yazışmaları, ruhsat onayları öncesi yapılan lüks ağırlamaları deşifre etti.
21 Temmuz 2024 tarihli yazışmalarda, müteahhidin Rixos Premium Bodrum konumunu paylaştığı, Yıldız'ın ise "Biz saat 13:00 gibi güzel geçireceğimiz bir güne hazır oluruz" şeklinde cevap verdiği görüldü.
Bir yıl sonra, iskan ruhsatı aşamasında 26 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen bir başka yazışmada müteahhidin, "Benim arabam orada, şoför, bot her türlü ihtiyacınız için itina ile hizmet verilir" diyerek belediye yetkililerine sunduğu lüks imkanlar dosyaya eklendi.
ONURSAL'IN SAĞ KOLU
Bu tatillerde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız'ın yanı sıra CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sağ kolu olarak bilinen Cengiz Gündoğan'ın da ağırlandığı tespit edildi.
AVUKAT İLE MÜTEAHHİT ARASINDAKİ 6,5 MİLYON DOLARLIK İTİRAF: PARÇALA BEHÇET OLDUM
Teknik takip birimlerince 2 Eylül 2025 tarihinde kaydedilen telefon görüşmesi, ödenen rüşvetin miktarını kesinleştirdi.
İş insanı H.Ö. ile avukatı M.K. arasında geçen görüşmede, avukatın "Ne kadar yonttular seni?" sorusuna müteahhidin verdiği cevap dinlemeye takıldı. H.Ö., "265 net rakam... 6,5 milyon dolar." diyerek ödediği devasa tutarı itiraf etti.
Durumun vehametini ve yaşadığı maddi kaybı dile getiren iş insanı, "Fena yani, parçala Behçet oldum resmen" ifadelerini kullandı.
Aynı görüşmede H.Ö., bir bloğun ve hastanenin ruhsatını aldığını ancak diğer blok için sürecin devam ettiğini belirtti.
"GÜNÜN BOMBASI" 7 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İSYANI
Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise 29 Kasım 2025 tarihinde inşaat firmasının muhasebecisi E.C. ile mühendisi E.E. arasında geçen kayıt oldu. İkinci bloğun iskan ruhsatı için istenen yeni rüşvet talebi, firma çalışanlarını bile şaşkına çevirdi.
Muhasebeci E.C.'nin "Günün bombasını duydun mu? İskan için yedi milyon dolar istiyorlarmış" sözlerine, mühendis E.E., "Ne için istiyorlarmış yedi milyon doları? E binayı onların üstüne yapalım o zaman" diyerek tepki gösterdi.
'BUNLAR OPERASYONU HAK EDİYOR!'
Görüşmenin devamında muhasebeci E.C., istenen rakamın pazarlık taktiği olduğunu belirterek, "Yediden başlayıp bire ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar." dedi ve ardından rüşvet çarkını özetleyen o tarihi itirafı yaptı: "Ben bu heriflere operasyon siyasi diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar bazen ya."
Aynı görüşmede mühendis E.E.'nin, emsal kararlar ve "Hümeyra Hanım" isimli bir şahıs üzerinden dönen usulsüzlüklere değinmesi, belediye içindeki ağın ne kadar geniş olduğunu gösterdi.
ZAMAN AYARLI RUHSAT TRAFİĞİ İÇİN İDDİANAME BEKLENİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller ışığında lüks yatta ağırlanma tarihleri ile ruhsat onay tarihleri arasındaki kusursuz uyumu mercek altına aldı.
Temmuz 2024'teki yat partisinin ardından Aralık 2024'te yapı tadilat ruhsatının çıkması ve 6,5 milyon doların ödenmesi; ardından Temmuz 2025'teki ikinci yat sefasından sadece bir ay sonra, 26 Ağustos 2025'te ilk iskan ruhsatının jet hızıyla onaylanması tesadüf olarak değerlendirilmiyor.
Ataşehir vurgununda gözler, 7 milyon dolarlık ek rüşvet pazarlığı, tape kayıtları ve otel dökümleriyle desteklenen dosyada rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hazırlanacak kapsamlı iddianameye çevrildi.
