Soruşturmada müteahhidin İBB operasyonları sonrası belediyedeki rüşvet tarifesinin arttığını iddia ettiği, firma çalışanlarının ise rüşvet taleplerini eleştiren konuşmaları kayıt altına alındı.

Temmuz 2024'teki yat partisinin ardından Aralık 2024'te yapı tadilat ruhsatının, Temmuz 2025'teki ikinci buluşmadan bir ay sonra ise Ağustos 2025'te iskan ruhsatının çıktığı belirlendi.

Teknik takip kayıtlarında müteahhit H.Ö.'nün avukatına 6,5 milyon dolar ödediğini söylediği, firma muhasebecisinin ise ikinci blok için 7 milyon dolar daha istendiğini belirttiği tespit edildi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yakın ismi Cengiz Gündoğan'ın Bodrum'da lüks yatlarda müteahhit tarafından ağırlandığı WhatsApp yazışmaları ve otel dökümleriyle belgelendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında müteahhit H.Ö.'den toplam 13,5 milyon dolar rüşvet istendiği, 6,5 milyon dolarının ödendiğini tespit etti.

İfadesinde, İBB operasyonundan sonra kimsenin imza atmak istemediğini belirten müteahhit, " Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım." diyerek kurulan baskı sistemini anlattı.

Ataşehir'de imar ve ruhsat işlemlerini rüşvet kıskacına alan organize yapıya yönelik soruşturma, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö.nün ifadeleriyle derinleşti. H.Ö., Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik operasyonların ardından belediye içindeki rüşvet tarifesinin adli soruşturma korkusuyla katlanarak arttığını iddia etti.

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)

Müteahhit H.Ö. ve ekibinden yapı tadilat ve iskan ruhsatları karşılığında toplam 13,5 milyon dolar rüşvet istendiği, bu paranın 6,5 milyon dolarlık kısmının ödendiği belgelendi. Soruşturma dosyasına yansıyan kayıtlarda, rüşvet veren iş insanının " Parçala Behçet oldum resmen " isyanı ile firma muhasebecisinin " Operasyon siyasi diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar " itirafı rüşvetin boyutunu ortaya koydu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ataşehir Belediyesi merkezli rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dudak uçuklatan detaylar gün yüzüne çıktı. 2025/256622 numaralı soruşturma dosyasına giren teknik takip kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve otel dökümleri, imar ve ruhsat işlemlerinin Bodrum koylarındaki lüks yatlarda nasıl pazarlık konusu yapıldığını gözler önüne serdi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI VE YAT SEFASI DOSYADA… BODRUM'DA RÜŞVET BULUŞMASI

Soruşturma dosyasına giren görsel deliller, rüşvet pazarlığının tatil beldelerinde nasıl organize edildiğini kanıtladı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ile müteahhit arasındaki WhatsApp yazışmaları, ruhsat onayları öncesi yapılan lüks ağırlamaları deşifre etti.

21 Temmuz 2024 tarihli yazışmalarda, müteahhidin Rixos Premium Bodrum konumunu paylaştığı, Yıldız'ın ise "Biz saat 13:00 gibi güzel geçireceğimiz bir güne hazır oluruz" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Bir yıl sonra, iskan ruhsatı aşamasında 26 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen bir başka yazışmada müteahhidin, "Benim arabam orada, şoför, bot her türlü ihtiyacınız için itina ile hizmet verilir" diyerek belediye yetkililerine sunduğu lüks imkanlar dosyaya eklendi.

ONURSAL'IN SAĞ KOLU

Bu tatillerde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız'ın yanı sıra CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sağ kolu olarak bilinen Cengiz Gündoğan'ın da ağırlandığı tespit edildi.