Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamalar peş peşe geldi.



Cinayet soruşturmasına dönen süreçte şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.



Geride bıraktığımız gün de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sonel'in "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamalarından hüküm giydiği öğrenildi.



Öte yandan tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.



Ancak haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.



Tunceli'de yayın yapan Tunceli Emek Gazetesi tarafından Gülistan Doku'nun aile avukatı Ali Çimen kaynak gösterilerek yapılan haberde Handan Sonel hakkında gözaltı talep edildiği vurgulandı.



Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan "Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı" dilekçesine haberde yer verildi.



Daha sonra "Handan Sonel hakkında gözaltı" haberleri dolaşıma girdi.

Avukat Ali Çimen'in önce dosyaya şikayet dilekçesi verip ardından herhangi bir işlem tesisi söz konusu olmamasına rağmen "Valinin eşine gözaltı" şeklinde haberler yaptırdığı görüldü.

