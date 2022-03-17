Abakarov, Gülistan'ın son görüldüğü gece evlerine geldiğini ve kafeden yardım istediği yönündeki delillere rağmen bundan haberdar olmadığını savundu.

Abakarov, Gülistan ile sevgili olduktan sonra Gülistan'ı kendi ailesi ile tanıştırdığını, Gülistan'ın ailesinden kimse ile tanışmadığını belirtti. Gülistan'ın kaybolduğunu basından öğrendiğini söyleyen Abakarov, kendisinin Gülistan Doku'nun kaybolmasına dair bir bilgisi olmadığını savundu.

Gülistan Doku soruşturmasında düğüm altı yıl sonra çözülürken, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov da şüpheli olarak tutuklandı. Rus vatandaşı olan Abakarov'un yeminli tercüman aracılığıyla alınan ifadesine ulaşıldı.

Gülistan Doku. (Fotoğraflar AA ve Takvim Arşiv'e aittir.)

4 YIL ÖNCEKİ İFADESİ YALAN ÇIKTI

Abakarov'a 17 Mart 2022 tarihinde verdiği ifadede "4 Ocak 2020 günü Gülistan'ın kendisini aramadığı ve kendisinin de onu aramadığı yönünde vermiş olduğu beyanının HTS kayıtlarından yalan olduğunun ortaya çıktığı" soruldu.

Abakarov, "17 Mart 2022 tarihindeki ifademde konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 04 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım. Bu konuda beni yalan söylemeye iten bir sebep yoktur" dedi.

"ARAMALARI GÖRMEDİM"

Savcılık soruşturmada en son görüşme kaydı bulunan 22 Aralık 2019 tarihinden sonra 04 Ocak'a kadar Gülistan Doku ve Abakarov arasında görüşme olmadığı, 4 Ocak 2020 günü akşamında saat 20.00 ve 23.09 saatleri arasında Gülistan tarafından Abakarov'a gelen çok sayıda cevapsız çağrı olduğu belirlendi.

Aynı akşam saat 20.08'de Gülistan tarafından Abakarov'a atılan mesaj ve akabinde Abakarov'un annesi tarafından saat 20.24'te Gülistan'ın 183 saniye arandığı, Abakarov'un da aynı gün saat 23.14'te Gülistan'ı 148 saniye aradığı tespit edildi.

Görüldüğü son gecedeki ısrarla aramalara rağmen Gülistan'a neden cevap vermediği sorulan Abakarov'un cevabı, "Telefonum sessizdeydi. Cevapsız çağrıları ondan dolayı görmedim" oldu. Cevapsız çağrıları fark etmediğini belirten Abakarov, annesinin uyarısıyla Gülistan'ı geri aradığını söyledi.

"YARDIM İSTEDİ" İDDİASINA "BİLMİYORUM"SAVUNMASI

Abakarov, "Görüşme içeriklerini tam olarak hatırlamamakla beraber, benim evime geldiği ve benimle görüşmek istediği yönündeydi" dedi.

İki hafta boyunca hiç görüşmemelerine rağmen 04 Ocak 2020 akşamı, dosyada şüpheli olan bir takım kişiler kafeye girdikten 10-15 dakika sonra Gülistan'ın can havli ile o gün yeni işe başladığı kafeden izin alarak kafeden çıkıp alelacele Abakarov'un ikametine gelip kendisinden ve polis olan üvey babası Engin Yücer'den yardım istediği yönünde deliller mevcut olduğu ifade edilince, Abakarov, "Bununla ilgili Gülistan Doku bana bir şey anlatmadı" dedi.