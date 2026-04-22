İstanbul Fatih'te bir kuyumcudan müşteri kılığında giren şüpheli A.K., el çabukluğuyla 50 bin TL değerinde iki yüzük çaldı.

KAMERALARA YANSIYAN EL ÇABUKLUĞU

Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yer alan kuyumcunun sahibi B.H., dükkana gelip yüzük almak istediğini söyleyen şahsın iki yüzüğü çaldığını belirterek emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Kuyumculara müşteri gibi girip vitrindeki yüzükleri tezgaha indirten şüpheli, deneme bahanesiyle 50 bin TL değerinde altın çaldı. (Fotoğraflar: DHA)