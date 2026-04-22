CANLI YAYIN
Geri

Müşteri kılığındaki hırsız kameraya takıldı: Yüzükleri denerken el çabukluğuyla çaldı

İstanbul Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde müşteri kılığında girdiği kuyumculardan deneme bahanesiyle altın yüzük çalan 45 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında hırsızlık şüphelisinin el çabukluğuyla yüzükleri cebine attığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Fatih'te bir kuyumcudan müşteri kılığında giren şüpheli A.K., el çabukluğuyla 50 bin TL değerinde iki yüzük çaldı.
  • Şüpheli A.K., 2 Nisan tarihinde Bahçelievler'de başka bir kuyumcudan aynı yöntemle altın yüzük çaldı.
  • Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti.
  • A.K.'nın daha önceden 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
  • Şüpheli A.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İstanbul'da kuyumculara müşteri kılığında girerek vitrindeki takıları inceleme bahanesiyle el çabukluğu yapıp yüzük çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

KAMERALARA YANSIYAN EL ÇABUKLUĞU

Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yer alan kuyumcunun sahibi B.H., dükkana gelip yüzük almak istediğini söyleyen şahsın iki yüzüğü çaldığını belirterek emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Kuyumculara müşteri gibi girip vitrindeki yüzükleri tezgaha indirten şüpheli, deneme bahanesiyle 50 bin TL değerinde altın çaldı. (Fotoğraflar: DHA)

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, şüphelinin vitrindeki yüzükleri tezgaha indirttiği saptandı. Şahsın peş peşe yüzük denerken el çabukluğuyla altınları aldığı anların iş yeri güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, 2 Nisan tarihinde Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki başka kuyumcuda benzer hırsızlık olayı yaşandı. Aynı yöntemle hareket eden şüphelinin burada altın yüzük çaldığı belirlendi.

Kuyumculardan el çabukluğu ile yüzük çalan şüpheli yakalandı

Kimliği tespit edilen A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasına avukat sabotajı mı? "Handan Sonel'e gözaltı" dendi... Gerçek başka çıktı
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler