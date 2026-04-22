İstanbul'da kuyumculara müşteri kılığında girerek vitrindeki takıları inceleme bahanesiyle el çabukluğu yapıp yüzük çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.
KAMERALARA YANSIYAN EL ÇABUKLUĞU
Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yer alan kuyumcunun sahibi B.H., dükkana gelip yüzük almak istediğini söyleyen şahsın iki yüzüğü çaldığını belirterek emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin TL olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, şüphelinin vitrindeki yüzükleri tezgaha indirttiği saptandı. Şahsın peş peşe yüzük denerken el çabukluğuyla altınları aldığı anların iş yeri güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, 2 Nisan tarihinde Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki başka kuyumcuda benzer hırsızlık olayı yaşandı. Aynı yöntemle hareket eden şüphelinin burada altın yüzük çaldığı belirlendi.
Kimliği tespit edilen A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.