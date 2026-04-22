Türkiye'nin Hava Kuvvetleri, küresel sıralamada 11. sırada yer alırken envanterindeki 299 savaş uçağıyla dikkat çekiyor. Envanterde Sikorsky (S-70/T-70), ATAK, Mi-17, AB-205 ve T625 Gökbey tipi helikopterlerin yanı sıra insanlı keşif, komuta kontrol ve eğitim uçakları ile taktik, operatif ve taarruzi görevlerde kullanılan farklı sınıflarda insansız hava araçları bulunuyor.
CH-47 CHINOOK NAKLİYE HELİKOPTERİ ÖZELLİKLERİ
CH-47 Chinook'un görev gücü ve kapasitesi
CH-47 Chinook helikopterleri, tam teçhizatlı 55 askere kadar taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Ağır yük helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesiyle birlikte her türlü arazi ve hava koşulunda top, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), mühimmat ve personel sevkiyatını mümkün kılıyor.
Gerektiğinde mobil mühimmat ya da yakıt ikmal noktası olarak da kullanılabilen Chinook, çok yönlü görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
Taşıma ve performans özellikleri
Saatte 315 kilometre hıza ulaşabilen Chinook, askeri birliklerin yanı sıra sedye, topçu unsurları ve mühimmat taşımada aktif rol alıyor. Yaklaşık 10 bin 886 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan helikopter, zorlu operasyonlarda kritik lojistik destek sağlıyor.
Teknik özellikler
*Mürettebat: 3 kişi (pilot, yardımcı pilot, uçuş mühendisi)
*Kapasite: 33–55 asker veya 24 sedye ve 3 refakatçi
*Uzunluk: 30,1 metre
*Rotor çapı: 18,3 metre
*Yükseklik: 5,7 metre
*Boş ağırlık: 10.185 kg
*Maksimum kalkış ağırlığı: 22.680 kg
*Motor: 2 × Lycoming T55-GA-714A turboşaft (her biri 4.733 bg)
Uçuş performansı
*Maksimum hız: 315 km/sa
*Seyir hızı: 240 km/sa
*Menzil: 741 km
*Servis tavanı: 5.640 metre
*Tırmanma oranı: 7,73 m/sn
Silah ve aviyonik sistemler
Chinook, genellikle 7.62 mm M240/FN MAG makineli tüfeklerle donatılıyor. Bu silahlar yükleme rampası ve yan pencerelere monte edilebiliyor. Helikopterde ayrıca Rockwell Collins tarafından geliştirilen Common Avionics Architecture System (CAAS) aviyonik sistemi bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN KAÇ UÇAĞI VAR?
Global Military verilerine göre, Türkiye Hava Kuvvetleri envanterinde bu yıl itibarıyla 1.066 aktif askeri uçak bulunuyor.
TÜRKİYE HAVA KUVVETLERİ DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Filo büyüklüğü ve operasyonel etkinlik gibi kriterlerin esas alındığı Küresel Hava Kuvvetleri Endeksi'ne göre Türkiye, dünya genelinde değerlendirilen 162 hava kuvveti arasında 11. sırada bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDE KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?
Türkiye'nin hava gücünün bel kemiğini oluşturan savaş, çok amaçlı ve taarruz jetlerinden oluşan toplam 299 muharip uçağı bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN ASKERİ HELİKOPTER SAYISI NE KADAR?
Türk Hava Kuvvetleri envanterinde taarruz, nakliye ve genel maksat görevlerinde kullanılan toplam 458 askeri helikopter yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Sikorsky (S-70/T-70), ATAK, Mi-17, AB-205 ve T625 Gökbey helikopterlerinin yanı sıra insanlı keşif, komuta kontrol ve eğitim uçakları ile farklı görevlerde kullanılan taktik, operatif ve taarruzi sınıflarda mini, mikro ve nano insansız hava araçları yer alıyor.
T129 ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ
T129 ATAK, Türkiye'nin taarruz ve taktik keşif görevleri için geliştirdiği, yüksek manevra kabiliyetine sahip modern bir saldırı helikopteridir. Özellikle zorlu coğrafya ve sıcak hava koşullarında etkin görev yapacak şekilde tasarlanmıştır.
Genel özellikler
Mürettebat: 2 (pilot ve silah sistem subayı)
Uzunluk: Yaklaşık 14,54 metre
Rotor çapı: 11,9 metre
Yükseklik: 3,4 metre
Azami kalkış ağırlığı: 5.000 kg sınıfı
(Görsel: T129 ATAK)
Performans
Maksimum hız: Yaklaşık 280 km/sa
Seyir hızı: 250 km/sa civarı
Menzil: 500 km+
Servis tavanı: 6.000 metreye kadar
Yüksek irtifa ve sıcak hava performansı: Optimize edilmiş
Silah sistemleri
20 mm burun topu
UMTAS tanksavar füzeleri
CİRİT lazer güdümlü roketler
70 mm roket podları
Hava-hava görevleri için Stinger füzeleri
Aviyonik ve sistemler
Gelişmiş hedefleme ve gece görüş sistemleri
Elektro-optik sensörler
Lazer işaretleme ve mesafe ölçüm sistemleri
Elektronik harp ve kendini koruma sistemleri
T129 ATAK, sahip olduğu hassas vuruş kabiliyeti ve ileri teknoloji aviyonik sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli taarruz unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
(Takvim Foto Arşiv, yapay zeka, TUSAŞ, Global Military)
