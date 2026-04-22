Türkiye hava gücünde dünyada 11. sırada: Envanter ve kapasite verileri

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 Chinook helikopterinin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını duyurdu. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı. Türkiye, yaklaşık 458 askeri helikopterden oluşan filosuyla dünyada üst sıralarda yer alırken, CH-47 Chinook helikopterleri yüksek taşıma kapasiteleri sayesinde zorlu şartlarda kritik lojistik görevlerde kullanılıyor.

T129 ATAK: Türk savunmasının gökyüzündeki vurucu gücü

Türkiye'nin Hava Kuvvetleri, küresel sıralamada 11. sırada yer alırken envanterindeki 299 savaş uçağıyla dikkat çekiyor. Envanterde Sikorsky (S-70/T-70), ATAK, Mi-17, AB-205 ve T625 Gökbey tipi helikopterlerin yanı sıra insanlı keşif, komuta kontrol ve eğitim uçakları ile taktik, operatif ve taarruzi görevlerde kullanılan farklı sınıflarda insansız hava araçları bulunuyor.

T129 ATAK helikopteri üstün kabiliyetleriyle dikkat çekiyor

CH-47 CHINOOK NAKLİYE HELİKOPTERİ ÖZELLİKLERİ

CH-47 Chinook'un görev gücü ve kapasitesi

CH-47 Chinook helikopterleri, tam teçhizatlı 55 askere kadar taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Ağır yük helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesiyle birlikte her türlü arazi ve hava koşulunda top, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), mühimmat ve personel sevkiyatını mümkün kılıyor.

Yerli taarruz helikopteri T129 ATAK sahada fark yaratıyor

Gerektiğinde mobil mühimmat ya da yakıt ikmal noktası olarak da kullanılabilen Chinook, çok yönlü görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Modern harp sahasında T129 ATAK’ın kritik rolü büyüyor

Taşıma ve performans özellikleri

Saatte 315 kilometre hıza ulaşabilen Chinook, askeri birliklerin yanı sıra sedye, topçu unsurları ve mühimmat taşımada aktif rol alıyor. Yaklaşık 10 bin 886 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan helikopter, zorlu operasyonlarda kritik lojistik destek sağlıyor.

T129 ATAK yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunuyor

Teknik özellikler

*Mürettebat: 3 kişi (pilot, yardımcı pilot, uçuş mühendisi)

*Kapasite: 33–55 asker veya 24 sedye ve 3 refakatçi

*Uzunluk: 30,1 metre

*Rotor çapı: 18,3 metre

*Yükseklik: 5,7 metre

*Boş ağırlık: 10.185 kg

*Maksimum kalkış ağırlığı: 22.680 kg

*Motor: 2 × Lycoming T55-GA-714A turboşaft (her biri 4.733 bg)

Türk ordusunun gücü T129 ATAK ile daha da pekişiyor

Uçuş performansı

*Maksimum hız: 315 km/sa

*Seyir hızı: 240 km/sa

*Menzil: 741 km

*Servis tavanı: 5.640 metre

*Tırmanma oranı: 7,73 m/sn

ATAK helikopteri görev esnekliğiyle sahada avantaj sağlıyor

Silah ve aviyonik sistemler

Chinook, genellikle 7.62 mm M240/FN MAG makineli tüfeklerle donatılıyor. Bu silahlar yükleme rampası ve yan pencerelere monte edilebiliyor. Helikopterde ayrıca Rockwell Collins tarafından geliştirilen Common Avionics Architecture System (CAAS) aviyonik sistemi bulunuyor.

Türkiye hava gücünde dünyada 11’inci sırada yer alıyor

TÜRKİYE'NİN KAÇ UÇAĞI VAR?

Global Military verilerine göre, Türkiye Hava Kuvvetleri envanterinde bu yıl itibarıyla 1.066 aktif askeri uçak bulunuyor.

458 helikopterle Türkiye hava gücünde öne çıkıyor

TÜRKİYE HAVA KUVVETLERİ DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Filo büyüklüğü ve operasyonel etkinlik gibi kriterlerin esas alındığı Küresel Hava Kuvvetleri Endeksi'ne göre Türkiye, dünya genelinde değerlendirilen 162 hava kuvveti arasında 11. sırada bulunuyor.

Türk Hava Kuvvetleri envanteriyle dünyada dikkat çekiyor

TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDE KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Türkiye'nin hava gücünün bel kemiğini oluşturan savaş, çok amaçlı ve taarruz jetlerinden oluşan toplam 299 muharip uçağı bulunuyor.

Türkiye 299 savaş uçağıyla hava gücünü sürdürüyor

TÜRKİYE'NİN ASKERİ HELİKOPTER SAYISI NE KADAR?

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde taarruz, nakliye ve genel maksat görevlerinde kullanılan toplam 458 askeri helikopter yer alıyor.

Hava gücünde Türkiye’nin küresel sıralamadaki yeri netleşti

HAVA ARAÇLARIMIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Sikorsky (S-70/T-70), ATAK, Mi-17, AB-205 ve T625 Gökbey helikopterlerinin yanı sıra insanlı keşif, komuta kontrol ve eğitim uçakları ile farklı görevlerde kullanılan taktik, operatif ve taarruzi sınıflarda mini, mikro ve nano insansız hava araçları yer alıyor.

Hava kuvvetlerinde Türkiye’nin gücü rakamlarla ortaya çıktı

T129 ATAK HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

T129 ATAK, Türkiye'nin taarruz ve taktik keşif görevleri için geliştirdiği, yüksek manevra kabiliyetine sahip modern bir saldırı helikopteridir. Özellikle zorlu coğrafya ve sıcak hava koşullarında etkin görev yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye’nin askeri hava filosu büyüklüğü dikkat çekiyor

Genel özellikler

Mürettebat: 2 (pilot ve silah sistem subayı)

Uzunluk: Yaklaşık 14,54 metre

Rotor çapı: 11,9 metre

Yükseklik: 3,4 metre

Azami kalkış ağırlığı: 5.000 kg sınıfı

Türkiye hava gücü sıralamasında ilk 15 içinde yer aldı

Performans

Maksimum hız: Yaklaşık 280 km/sa

Seyir hızı: 250 km/sa civarı

Menzil: 500 km+

Servis tavanı: 6.000 metreye kadar

Yüksek irtifa ve sıcak hava performansı: Optimize edilmiş

Türkiye’nin hava gücü verileri açıklandı: Güçlü envanter

Silah sistemleri

20 mm burun topu

UMTAS tanksavar füzeleri

CİRİT lazer güdümlü roketler

70 mm roket podları

Hava-hava görevleri için Stinger füzeleri

Hava gücünde Türkiye’nin yükselişi rakamlara yansıdı

Aviyonik ve sistemler

Gelişmiş hedefleme ve gece görüş sistemleri

Elektro-optik sensörler

Lazer işaretleme ve mesafe ölçüm sistemleri

Elektronik harp ve kendini koruma sistemleri

Türkiye’nin askeri helikopter gücü dikkat çekici seviyede

T129 ATAK, sahip olduğu hassas vuruş kabiliyeti ve ileri teknoloji aviyonik sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli taarruz unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hava gücü raporu: Türkiye’nin askeri kapasitesi büyüyor

(Takvim Foto Arşiv, yapay zeka, TUSAŞ, Global Military)