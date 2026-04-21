Bakan Gürlek, 10 yıla kadar uzayan boşanma davaları gibi yargıdaki gecikmeleri önlemek amacıyla 12. Yargı Paketi'nin hazırlandığını duyurdu.

Soruşturma şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldığı ve ABD'de bulunan Altaş'ın iadesi için talepte bulunulduğu belirtildi.

Gizli tanığın tarif ettiği mezar yerinden alınan toprak örneklerinde oksitlenme bulgularına rastlandığı ve dosyada itirafçıların olduğu açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında 2025 yılında gelen bir ihbar sonrası dinlenen gizli tanık beyanları ve yeni delillerle önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gelinen son duruma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, 2025 yılında dosyada önemli bir hareketlenme yaşandığını, yeni delillerin ortaya çıktığını ve gizli tanık beyanlarının soruşturmaya yön verdiğini söyledi.

2025'TE KRİTİK İHBAR: GİZLİ TANIK VE YENİ DELİLLER

Bakan Gürlek, toplumda derin iz bırakan dosyalar arasında Gülistan Doku'nun da bulunduğunu belirterek, 2025 yılında gelen bir ihbarla soruşturmanın yeniden ivme kazandığını ifade etti.

Gizli tanığın dinlendiğini aktaran Gürlek, "Yeni deliller var. Tanığın anlattıklarıyla elde edilen bulgular örtüşüyor" dedi.

MEZAR YERİ İDDİASI VE KRİMİNAL BULGULAR

Soruşturma kapsamında gizli tanığın mezar yerini tarif ettiğini belirten Gürlek, söz konusu noktadan örnekler alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, "Silahın da cesetle birlikte gömüldüğü ifade edildi. Toprakta oksitlenme bulguları var. Tanığın anlattıklarıyla teknik veriler örtüşünce rapor oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

"İTİRAFÇILAR VAR, SÜREÇ EVRE EVRE İLERLİYOR"

Dosyada zaman içinde yeni gelişmeler yaşandığını kaydeden Gürlek, bazı kişilerin itirafçı konumuna geldiğini söyledi.

Polis memurlarının dönemin valisine ilişkin ifadelerinin de dosyaya girdiğini belirten Gürlek, soruşturmanın aşama aşama ilerlediğini vurguladı.

UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN VE İADE TALEBİ

Gürlek, soruşturma kapsamında adı geçen Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Altaş'ın yasal yollarla ABD'ye gittiğini ve oturum aldığını belirten Gürlek, "Ailesine ve avukatına bazı beyanları var ancak esas olan bizzat ifade vermesi" dedi.

"VİCDANİ RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Gürlek, Altaş'ın psikolojik durumuna da değinerek, "Kendisinde bir vicdani rahatsızlık olduğu yönünde değerlendirmeler var" ifadelerini kullandı.

Delil karartma iddiaları dosyada

Soruşturmada dikkat çeken unsurlardan birinin de delil karartma iddiaları olduğunu belirten Gürlek, sim kart verilerinin silinmesi ve hastane kayıtlarının yok edilmesine ilişkin bulguların dosyada yer aldığını söyledi.

Bu eylemlerin suç teşkil edebileceğine işaret eden Gürlek, ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

"CESET YOKSA CİNAYET YOKTUR ALGISI YANLIŞ"

Toplumda yerleşmiş bazı yanlış kanaatlere dikkat çeken Gürlek, "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir algı var. Bu doğru değil. Buna ilişkin birçok yargı kararı mevcut" dedi.

BAKANLIK BÜNYESİNDE ÖZEL TEKNİK EKİP KURULDU

Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul dosyalar için özel bir ekip kurulduğunu açıklayan Gürlek, bu yapının doğrudan soruşturma yürütmediğini vurguladı.

"Savcılık soruşturmayı yürütür. Bizim kurduğumuz ekip sadece teknik destek sağlar ve dosyalara farklı bir gözle bakar" diyen Gürlek, sürece müdahale edilmediğinin altını çizdi.

"TEK AMACIMIZ MEZARIN BULUNMASI"

Gürlek, açıklamasının sonunda soruşturmanın temel hedefini şu sözlerle özetledi:

"Eğer kızcağızımızın bir mezarı varsa, onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailesinin gidip dua edebilmesini istiyoruz. Bir de suçluların hak ettiği cezayı alması."

BAKAN GÜRLEK: PARTİ AYRIMI YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargının belediyelere yönelik işlemlerinde taraflı davrandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanları hakkında da çok sayıda işlem yapıldığını belirterek, yargının parti ayrımı gözetmediğini vurguladı.

30 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA İŞLEM

Bir televizyon programında konuşan Gürlek, hakkında işlem yapılan belediye başkanı sayısının 30 olduğunu açıkladı. Bu isimlerin AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarından oluştuğunu ifade etti.

13 MAHKUMİYET, 7 DOSYADA YARGILAMA SÜRÜYOR

Gürlek, söz konusu dosyalara ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre, 30 belediye başkanından 13'ü hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Yargı süreci devam eden başkan sayısının 7 olduğunu belirten Gürlek, diğer 10 dosyada ise farklı kararların alındığını kaydetti.

"Yargı parti ayrımı yapmıyor"

Verilen rakamların yargının tarafsızlığına işaret ettiğini savunan Gürlek, "Savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını görüyoruz" dedi.

Gürlek'in açıklamaları, belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi saiklerle yürütüldüğü iddialarının kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde geldi.

BOŞANMA DAVALARI 10 YIL SÜRÜYOR, MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren davalar ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, özellikle boşanma davalarının yıllarca sürmesine tepki göstererek, yeni düzenlemelerle sürecin hızlandırılacağını söyledi.

"BİR BOŞANMA DAVASI 10 YIL SÜRÜYOR"

Gürlek, mevcut yargı sistemindeki gecikmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bir boşanma davası 8 yıl sürüyor. İlk derecede veriliyor, daha sonra Bölge Adliye'ye gidiyor, daha sonra Yargıtay'a gidiyor. Yani 10 yıl süren bir boşanma davası var. Burada şahıs yani kendine yeni bir hayat kuramıyor, sürekli nafaka ödüyor. Yani biz burada sorunları yerelden, yerinden özellikle tespit ediyoruz."

12. YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Yargının hızlandırılması için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Gürlek:

"Burada bir çalışmamız var. Özellikle 12. Yargı Paketi olarak bir şu an mutlak aşamasında yaptığımız bir çalışma var. Elbette yargının hızlandırılmasına ilişkin tedbirleri alacağız." dedi.

HAKİMLERE UYARI: "DOSYAYI SAVSAKLAYAN OLUR"

Yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerine de değinen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yargının Etkinliği Büromuz var. Yargı Etkinlik Büromuz çok önemli. Özellikle hakim arkadaşlarımızın biz hepsinin özveriyle dosyalara çalıştığını düşünüyoruz ama bazen maalesef hakim arkadaşlarımız dosyayı savsaklayabiliyor. Yani süresinde karar vermesi gerekirken o süreyi uzatabiliyor."

"HEDEF SÜRE" SİSTEMİ VE DENETİM

Davalar için belirlenen hedef süre uygulamasına dikkat çeken Gürlek:

"Hedef süre var. Ne demek? Bir kira davası 6 ayda karara bağlanacak. Burada bütün hakimlerimiz de bunu bilir. Şimdi burada hedef süre neden aşılıyor? Buna bakmamız lazım." dedi.

"GECİKME VARSA İŞLEM YAPILACAK"

Hakim kaynaklı gecikmelere karşı yaptırım uygulanacağını vurgulayan Gürlek:

"İşte buna bakmamız lazım. Şimdi eğer hakimin şahsından kaynaklanan bir hedef süre aşımı varsa, burada elbette biz hakim hakkında artık gerekli işlemleri yapacağız. Yani kusura bakma, sen dosyana çalışmak zorundasın." ifadelerini kullandı.

"ALO ADALET" İLE DOSYA TAKİBİ VE BİLGİLENDİRME

Vatandaşların dava süreçlerini daha yakından takip edebilmesi için yeni uygulamaları da anlatan Gürlek, şunları söyledi:

"Özellikle biz bu 'Alo Adalet' demiştik daha önce. Bu Yargı Etkinlik Bürosu ile birlikte bu yargılamanın hızlandırılmasını sağlıyoruz. Vatandaş Alo Adalet ile birlikte dosyasının ne aşamada olduğunu bilecek.

Vatandaş, 'Alo Adalet' ile birlikte dosyasının ne aşamada olduğunu bilecek. Şimdi vatandaş, Aile Mahkemesi'nde açmış olduğu bir nafaka davasının sekizinci ayında arıyor; işte 'benim davam bitmedi' diyor. Biz diyeceğiz ki vatandaşa; 'senin henüz yargılaman devam ediyor, makul süre içerisinde.' Ama eğer makul süre aşılmışsa, biz vatandaşa dosyanın hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi vereceğiz. Özellikle bir muhataplık anlamında vatandaş bunu fark edecek."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "lekelenmeme hakkı"na ilişkin düzenlemeye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, bir kişi hakkında yapılan ihbar sonrası doğrudan şüpheli sıfatı verilmeden önce savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılacağını belirtti.

Gürlek, ihbarın ciddi olup olmadığı, somut verilere dayanıp dayanmadığı ve gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğinin titizlikle inceleneceğini ifade ederek, "Eğer savcılık yapılan inceleme sonucunda ihbarın içeriksiz, soyut ve gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa, kişi hakkında herhangi bir kayıt oluşmadan doğrudan soruşturmaya yer olmadığı kararı verilebilecek" dedi.

İhbarların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Gürlek, bu ihbarların bazılarının gerçek, bazılarının ise üçüncü kişiler tarafından yapılmış olabileceğini vurguladı. Bu nedenle her ihbarın savcılık tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gürlek, ancak bu süreçte vatandaşın itibarının korunmasının esas olduğunu söyledi.

Yeni uygulamayla birlikte, asılsız ve dayanaksız ihbarlarda vatandaşın isminin dosyada yer almayacağını belirten Gürlek, "Bu durum vatandaş lehinedir. Kişinin adı dosyada geçmeden süreç sonuçlandırılabilecek ve böylece lekelenmeme hakkı korunmuş olacak" ifadelerini kullandı.