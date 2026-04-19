Gülistan Doku dosyasına "avukat" sabotajı! Önce sızıntı yaptı sonra dosyanın önüne geçmeye kalktı

Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, önceki akşam tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Ancak haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in önce dosyaya şikayet dilekçesi verip ardından herhangi bir işlem tesisi söz konusu olmamasına rağmen "Valinin eşine gözaltı" şeklinde haberler yaptırdığı görüldü. Aynı avukatın henüz dosya girmeyen bir görüntüyü de sızdırarak soruşturmanın önüne geçmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Gülistan Doku dosyasına "avukat" sabotajı! Önce sızıntı yaptı sonra dosyanın önüne geçmeye kalktı
  • Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel suç delillerini yok etme ve resmi belgeyi gizlemek suçlamalarından tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası eski polis Engin Yücer dahil 12 kişi tutuklandı.
  • Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ve hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklananlar arasında yer aldı.
  • Doku ailesi avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in olaydan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.
  • Avukat Çimen'in dilekçesi sonrası Handan Sonel hakkında gözaltı haberleri dolaşıma girdi ancak haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamalar peş peşe geldi.

Cinayet soruşturmasına dönen süreçte şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi

ESKİ VALİ SONEL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Geride bıraktığımız gün de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ... SIM KART TEMİZLENDİ

Hastane ve kamera kayıtları: Gülistan Doku kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

SIM kart ve sosyal medya operasyonu: Gülistan Doku'nın ailesi tarafından yeniden çıkartılan SIM kartın, valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.

Sonel'in "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamalarından hüküm giydiği öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasına "avukat" sabotajı! Önce sızıntı yaptı sonra dosyanın önüne geçmeye kalktı-3

GÖZALTI HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Öte yandan tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. Ancak haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Tunceli'de yayın yapan Tunceli Emek Gazetesi tarafından Gülistan Doku'nun aile avukatı Ali Çimen kaynak gösterilerek yapılan haberde Handan Sonel hakkında gözaltı talep edildiği vurgulandı.

Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan "Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı" dilekçesine haberde yer verildi.

Daha sonra "Handan Sonel hakkında gözaltı" haberleri dolaşıma girdi.

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen


AVUKAT SORUŞTURMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Avukat Ali Çimen'in önce dosyaya şikayet dilekçesi verip ardından herhangi bir işlem tesisi söz konusu olmamasına rağmen "Valinin eşine gözaltı" şeklinde haberler yaptırdığı görüldü.

SIZINTI YAPTI

Dahası bahse konu avukatın firari Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş'ın videosunu henüz dosyaya girmeden soruşturma gizliliğini ihlal edecek biçimde sızdırdığı ifade edildi.


Gülistan Doku dosyasına "avukat" sabotajı! Önce sızıntı yaptı sonra dosyanın önüne geçmeye kalktı-4


Soruşturma sürecini "kendisinin yönettiği" izlenimi veren avukatın soruşturmaya gölge düşürdüğü görülüyor.

