Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel suç delillerini yok etme ve resmi belgeyi gizlemek suçlamalarından tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamalar peş peşe geldi.



Cinayet soruşturmasına dönen süreçte şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Geride bıraktığımız gün de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ... SIM KART TEMİZLENDİ



Hastane ve kamera kayıtları: Gülistan Doku kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.



SIM kart ve sosyal medya operasyonu: Gülistan Doku'nın ailesi tarafından yeniden çıkartılan SIM kartın, valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.



Sonel'in "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamalarından hüküm giydiği öğrenildi.