Vali oğlu Sonel de mi oyun bağımlısı? Kapı zilini bile duymadı | Eski telefonları incelemede

Gülistan Doku cinayetinden tutuklanan eski vali oğlu Mustafa Türkay Sonel’in gözaltı anına dair detaylar belli oldu. Jandarma baskınında zanlının bilgisayar oyunu oynadığı ve kapıyı dakikalarca açmadığı ortaya çıktı. Sonel’in gözaltına alınırken kapı zilini duymayacak kadar oyuna düşkünlüğü, akıllara okul katliamları yapan oyun bağımlısı gençleri getirdi. Maraş ve Siverek saldırganlar Aras Mersinli ile Ömer Ket’in sanal oyunlarda katliam provası yaptığı saptanmıştı. Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in evinde 32 dijital materyale el konulurken, zanlının baz istasyonu kayıtlarına rağmen Gülistan Doku’yu tanımadığını iddia etmesi soruşturma dosyasındaki çelişkileri artırmıştı.

Vali oğlu Sonel de mi oyun bağımlısı? Kapı zilini bile duymadı | Eski telefonları incelemede
  • Tunceli'de 6 yıldır kayıp Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, İstanbul Ataşehir'deki lüks rezidansının 33. katında bilgisayar oyunu oynarken gözaltına alındı.
  • Jandarma ekipleri Çağlayan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla düzenlenen aramada şüphelinin evinden bilgisayar, flash bellek ve eski telefonlar dahil 32 dijital materyale el koydu.
  • Mustafa Türkay Sonel kulaklıkla oyun oynadığı için kapı zilini duymamış ve gözaltı sırasında direniş göstermemiştir.
  • El konulan dijital materyaller incelenmek üzere Tunceli'ye gönderildi.
  • Gözaltı işleminin ardından yasal prosedür gereği baba Tuncay Sonel telefonla bilgilendirildi.

Tunceli'de 6 yıldır izine rastlanmayan kayıp Gülistan Doku soruşturmasında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

DÜNYADAN KOPUK

Edinilen bilgilere göre, Tunceli'den gelen jandarma ekipleri, Çağlayan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Ataşehir'deki lüks rezidansın 33'üncü katına çıktı. Güvenlik görevlileri eşliğinde gelinen dairenin zili dakikalarca çalındı. İçeriden ses gelmemesinin nedeni kısa süre sonra anlaşıldı. Mustafa Türkay Sonel, dünya ile bağını koparmış halde kulaklıkla oyun konsolunda oyun oynadığı için kapıyı duymamıştı.

İçeri girildiğinde direniş göstermeyen Sonel, babasını aramak istedi ancak ekipler kanun gereği buna müsaade etmedi. Gözaltı işlemi yapıldıktan sonra yakınına haber verilmesi gerektiği için baba Vali Tuncay Sonel'e telefon yoluyla bilgi aktarıldı.

ESKİ TELEFONLAR İNCELEMEDE

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen ve kamerayla kayıt altına alınan aramalarda, çekmecelerde saklanan eski telefonların da aralarında bulunduğu 32 ayrı dijital materyale el konuldu. Bilgisayar, flash bellekler ve cep telefonlarından oluşan delil torbaları, incelenmek üzere Tunceli'ye gönderildi.

Gözaltı işlemi yapılıp evinden çıkarıldıktan sonra ilgili kanun gereği bir yakınına haber verilmesi gerektiği için baba Vali Tuncel Sonel aranarak bilgilendirildi.

KATLİAMCILARIN ORTAK PAYDASI

Mustafa Türkay Sonel'in gözaltı anındaki oyun düşkünlüğü tablosu, Türkiye'yi sarsan okul saldırılarını yeniden gündeme taşıdı.

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi katleden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa Siverek'te 18 kişiyi yaralayıp intihar eden 19 yaşındaki Ömer Ket'in ortak özelliği dijital zehirlenmeydi.

Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemelerde, Discord platformunda manifesto yayınladığı, Roblox üzerinde Columbine katliamını simüle eden Carbine adlı oyunu oynayarak sanal karakterleri öldürdüğü tespit edilmişti.

Her iki saldırganın da PUBG gibi çok oyunculu platformlarda cinayet provası yaptıktan sonra vahşeti gerçek hayata taşıdığı kayıtlara geçmişti.

