Edinilen bilgilere göre, Tunceli'den gelen jandarma ekipleri, Çağlayan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Ataşehir'deki lüks rezidansın 33'üncü katına çıktı. Güvenlik görevlileri eşliğinde gelinen dairenin zili dakikalarca çalındı. İçeriden ses gelmemesinin nedeni kısa süre sonra anlaşıldı. Mustafa Türkay Sonel, dünya ile bağını koparmış halde kulaklıkla oyun konsolunda oyun oynadığı için kapıyı duymamıştı.

İçeri girildiğinde direniş göstermeyen Sonel, babasını aramak istedi ancak ekipler kanun gereği buna müsaade etmedi. Gözaltı işlemi yapıldıktan sonra yakınına haber verilmesi gerektiği için baba Vali Tuncay Sonel'e telefon yoluyla bilgi aktarıldı.

ESKİ TELEFONLAR İNCELEMEDE

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen ve kamerayla kayıt altına alınan aramalarda, çekmecelerde saklanan eski telefonların da aralarında bulunduğu 32 ayrı dijital materyale el konuldu. Bilgisayar, flash bellekler ve cep telefonlarından oluşan delil torbaları, incelenmek üzere Tunceli'ye gönderildi.

