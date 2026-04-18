Tunceli'de 6 yıldır izine rastlanmayan kayıp Gülistan Doku soruşturmasında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.
DÜNYADAN KOPUK
Edinilen bilgilere göre, Tunceli'den gelen jandarma ekipleri, Çağlayan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Ataşehir'deki lüks rezidansın 33'üncü katına çıktı. Güvenlik görevlileri eşliğinde gelinen dairenin zili dakikalarca çalındı. İçeriden ses gelmemesinin nedeni kısa süre sonra anlaşıldı. Mustafa Türkay Sonel, dünya ile bağını koparmış halde kulaklıkla oyun konsolunda oyun oynadığı için kapıyı duymamıştı.
İçeri girildiğinde direniş göstermeyen Sonel, babasını aramak istedi ancak ekipler kanun gereği buna müsaade etmedi. Gözaltı işlemi yapıldıktan sonra yakınına haber verilmesi gerektiği için baba Vali Tuncay Sonel'e telefon yoluyla bilgi aktarıldı.
ESKİ TELEFONLAR İNCELEMEDE
Şüphelinin evinde gerçekleştirilen ve kamerayla kayıt altına alınan aramalarda, çekmecelerde saklanan eski telefonların da aralarında bulunduğu 32 ayrı dijital materyale el konuldu. Bilgisayar, flash bellekler ve cep telefonlarından oluşan delil torbaları, incelenmek üzere Tunceli'ye gönderildi.
KATLİAMCILARIN ORTAK PAYDASI
Mustafa Türkay Sonel'in gözaltı anındaki oyun düşkünlüğü tablosu, Türkiye'yi sarsan okul saldırılarını yeniden gündeme taşıdı.
Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi katleden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa Siverek'te 18 kişiyi yaralayıp intihar eden 19 yaşındaki Ömer Ket'in ortak özelliği dijital zehirlenmeydi.
Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemelerde, Discord platformunda manifesto yayınladığı, Roblox üzerinde Columbine katliamını simüle eden Carbine adlı oyunu oynayarak sanal karakterleri öldürdüğü tespit edilmişti.
Her iki saldırganın da PUBG gibi çok oyunculu platformlarda cinayet provası yaptıktan sonra vahşeti gerçek hayata taşıdığı kayıtlara geçmişti.