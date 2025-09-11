Soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in cezaevinde bulunduğu geniş çaplı soruşturma derinleşti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler; " rüşvet ", " irtikap " ve " suç işleme amacıyla örgüt kurmak " suçlamalarıyla aralarında belediye personeli, turizmci ve müteahhitlerin yer aldığı 21 şüpheliyi daha kıskıvrak yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçmiş dönem belediye yönetiminin kurduğu iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk çarkı, jandarmanın peş peşe düzenlediği operasyonlarla çökertilmeye devam ediyor.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının, kurulan rant düzeninin boyutlarını gözler önüne serdiği yönünde yorumlanmıştı.

Soruşturmanın merkezinde yer alan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen , 11 Eylül 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sözen kardeşler; " rüşvet", "zimmet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama " ve " suç işleme amacıyla örgüt kurmak " gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon neticesinde 21 şüpheli adalete teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Belediye içindeki suç ağına yönelik operasyonlar aylar boyunca kesintisiz sürdü. Önceki dalgalarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. dahil olmak üzere 8 zanlı tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025 tarihindeki operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştı. 10 Mart tarihindeki baskınlarda yakalanan 40 zanlıdan 12 kişi cezaevine gönderilmişti. Süreç içinde bazı şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasıyla dosyada tutuklu sayısı 11 olarak kayıtlara geçti.

Manavgat Belediyesi'ni sarsan tek yolsuzluk dosyası bu değil. Belediyeye yönelik yürütülen farklı soruşturma kapsamında, görevdeyken tutuklanarak uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklu olmak üzere toplam 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.