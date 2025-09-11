CANLI YAYIN
Geri

Manavgat Belediyesi’ni saran rüşvet ve irtikap soruşturmasında 21 yeni gözaltı

CHP’li Antalya Manavgat Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması derinleşiyor. Eski başkan Şükrü Sözen’in tutuklu olduğu dosyada, aralarında turizmci ve müteahhitlerin bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Dosyada yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Antalya'nın Manavgat ilçesinde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında jandarma ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen 11 Eylül 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
  • Gözaltına alınan şüpheliler arasında belediye personeli, turizmci ve müteahhitler bulunuyor.
  • Soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı.
  • Manavgat Belediyesi'ne yönelik ayrı bir soruşturmada eski başkan Niyazi Nefi Kara dahil 43 sanığın yargılanması sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçmiş dönem belediye yönetiminin kurduğu iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk çarkı, jandarmanın peş peşe düzenlediği operasyonlarla çökertilmeye devam ediyor.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in cezaevinde bulunduğu geniş çaplı soruşturma derinleşti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler; "rüşvet", "irtikap" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla aralarında belediye personeli, turizmci ve müteahhitlerin yer aldığı 21 şüpheliyi daha kıskıvrak yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon neticesinde 21 şüpheli adalete teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

YOLSUZLUK ÇARKININ LİDERLERİ CEZAEVİNDE

Soruşturmanın merkezinde yer alan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, 11 Eylül 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sözen kardeşler; "rüşvet", "zimmet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının, kurulan rant düzeninin boyutlarını gözler önüne serdiği yönünde yorumlanmıştı.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Belediye içindeki suç ağına yönelik operasyonlar aylar boyunca kesintisiz sürdü. Önceki dalgalarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. dahil olmak üzere 8 zanlı tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025 tarihindeki operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştı. 10 Mart tarihindeki baskınlarda yakalanan 40 zanlıdan 12 kişi cezaevine gönderilmişti. Süreç içinde bazı şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasıyla dosyada tutuklu sayısı 11 olarak kayıtlara geçti.

DİĞER BAŞKAN DA YARGILANIYOR

Manavgat Belediyesi'ni sarsan tek yolsuzluk dosyası bu değil. Belediyeye yönelik yürütülen farklı soruşturma kapsamında, görevdeyken tutuklanarak uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklu olmak üzere toplam 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

SONRAKİ HABER

Eli 'sazlı' militanlara operasyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler