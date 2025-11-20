AİLE AVUKATI: 100 YILA KADAR CEZA VERİLME DURUMU SÖZ KONUSU

Böcek ailesinin avukatı Yaşar Balcı, firmanın sertifikasız olduğunu ve yaşam alanlarında kullanımı yasak olan alüminyum fosfit maddesini kaçak yollarla temin ederek kullandığını vurgulayarak, "Özellikle bu firmanın ısrarlı bir şekilde bu hareketlere devam ediyor olmasını biz olası kast olarak değerlendiriyoruz. Taksirle adam öldürmede 22 buçuk yıla kadar ceza öngörüldü ancak olası kast olarak değerlendirildiğinde 'her sanık için 100 yıla kadar ceza verilme durumu söz konusu' ve burada maktul sayısı kadar ceza veriliyor" dedi.

Balcı, oteldeki şaft boşluklarının kapatılmaması gibi ihmaller zincirine dikkat çekerek, sanıkların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

BÖCEK AİLESİ İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek "maktul", 2 kişi "müşteki" ve 6 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, Fatih'te 13 Kasım 2025'te yaşanan zehirlenme olayında Çiğdem Böcek, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in zehirlenme sonucu hayatlarını kaybettiği ve aynı olaydan dolayı tedavi gören baba Servet Böcek'in de 17 Kasım 2025'te hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Hayatını kaybeden maktullerin sağlık durumu nedeniyle beyanlarının alınamadığı, olayın ilk aşamada gıda zehirlenmesi sebebiyle olduğunun değerlendirildiği belirtilen iddianamede, mağdurların olay öncesi yemek yediği yerlerle ilgili olarak soruşturmanın genişletildiği, bu kapsamda mağdurların kokoreç, midye, lokum, unlu mamul yedikleri ve meşrubat içtikleri işletme sahiplerinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, tespit edilen iş yerlerindeki ürünlerden alınan örneklerin İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildiği, dosyaya gelen Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu'na göre maktullerin ölüm sebebinin kaldıkları oteldeki böcekleri öldürmek için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeden kaynaklandığı kaydediliyor.

Olayın yaşandığı oteli ilaçlayan şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun, herhangi bir sertifika kaydına rastlanmadığı ve izinsiz olarak biyosidal ürün uygulaması yaptığı raporda anlatılıyor.

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, kişilerin ölümünün kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaşanan olayda ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği, bu nedenle dosyada adı geçen gıda işletmelerinin olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtiliyor.