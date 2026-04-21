İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, iş insanı Abdulkadir Karaalp'in savcılığa verdiği ifade dosyaya girdi. İfadede; para sevkiyatının yöntemi, siyasi bağlantılar ve baskı iddialarına ilişkin çarpıcı anlatımlar yer aldı.
20 MİLYON TL KARŞILIĞI "MİLLETVEKİLLİĞİ" İDDİASI
Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Karaalp, CHP'li Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın beyanlarına dayandırdığı anlatımında; Uşaklı iş insanı Metin Çekçek'e "milletvekilliği" vaat edildiğini ileri sürdü.
İddiaya göre bu vaat karşılığında talep edilen 20 milyon TL'lik ödeme nakit dolar olarak hazırlandı.
Beyana göre paralar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizlendi. Özkan Yalım'ın söz konusu paraları alarak Ankara'ya götürdüğü öne sürüldü.
Şoförün anlatımına göre; Yalım'ın paralarla birlikte CHP Genel Merkezi'ne girdiği, Özgür Özel'in makam odasına geçtiği ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktığı iddia edildi.
"ÖZGÜR ÖZEL, ÖZKAN YALIM'DAN ÇEKİNİYOR" İDDİASI
Tanık ifadesinde CHP içindeki dengelere ilişkin dikkat çeken bir iddia da yer aldı.
Karaalp, yaşadığı baskıları CHP Uşak milletvekili ile paylaştığını, ancak kendisine şu yanıtın verildiğini öne sürdü:
"Özgür Özel, Özkan Yalım'dan çekiniyor. Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bilgiler var, bu yüzden müdahale edemiyor."
Bu beyanın, soruşturmanın kapsamını yerel düzeyin ötesine taşıyabileceği değerlendiriliyor.
DARP VE "TIR ŞOFÖRÜ KILIĞIYLA ÖZÜR" İDDİASI
Tanık Karaalp, Özkan Yalım'ın kendisine yönelik baskı ve şiddet uyguladığı iddialarını da ifadesinde anlattı.
İş yerindeki jandarma korumasının kaldırıldığı gün Yalım'ın korumaları tarafından darp edildiğini öne süren Karaalp, sonrasında yaşananları şöyle aktardı:
Yalım'ın eski kıyafetler giyerek bir tırın direksiyonuna geçtiği, istasyona gelerek "Ben eski tır şoförü Özkan olarak özür diliyorum" dediğini ifade etti.
Ayrıca Yalım'ın sahibi olduğu gece kulübünün ekranlarına günlerce "Abdulkadir Karaalp'ten özür diliyoruz" yazdırdığı ve bu yolla şikâyetin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi.
"KARA PARA VE GİZLİ MÜLK" İDDİALARI
İfade tutanaklarına göre, CHP'li Özkan Yalım'ın hesaplarından parça parça 40 milyon TL çekildiği ve bu paraların "kasası" olduğu öne sürülen Cihan Aras adına gayrimenkule dönüştürüldüğü iddia edildi.
Tanık Karaalp, Cihan Aras'ın kendisine, "Başkan tüm mal varlığını üzerime devretti, tedirginim" dediğini de aktardı.
DOSYAYA GİREN YENİ DETAYLAR
Tanık Karaalp, Özkan Yalım'ın faaliyetlerine ilişkin bazı bilgilerin Sayıştay yetkililerine de aktarıldığını, ancak bu kişilerin Uşak'ta ağırlandığını ve anlatılanların ilgili isimlere iletildiğini öne sürdü.
EMNİYET MÜDÜRÜNE "ARAÇ" TEKLİFİ İDDİASI
İfadeye göre Özkan Yalım'ın, bir emniyet müdürüne yönelik olarak Abdulkadir Karaalp'in bölgeden uzaklaştırılması karşılığında yaklaşık 4 milyon TL değerinde araç teklif ettiği iddia edildi.
"SENİ VURURLAR" TEHDİDİ
Karaalp, süreçte görüştüğü bazı avukatların kendisine, "sen bu kişileri çok hafife alıyorsun, o çocuklar içeriden çıkar çıkmaz ilk vuracakları kişi sensin" şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.
GAZETECİYE DARP VE "TETİKÇİ" İDDİASI
İfade tutanaklarında, gazeteci İbrahim Ethem Karahan'ın darp edilmesi olayının organize edildiği öne sürüldü. Bu olayın Özkan Yalım tarafından Muammer Özdemir'e iletildiği, Özdemir'in de üçüncü kişiler üzerinden saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
POLİS VE SORUŞTURMA SÜRECİ
Karaalp, istasyonunda yaşanan olaylar sonrası polislerin görevden alındığını, güvenlik sürecinin değiştiğini ve bazı kamu görevlileriyle ilgili süreçlerin yaşandığını da anlattı.
SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, rüşvet sevkiyatına tanıklık ettiği öne sürülen şoför Murat Altınkaya ile parayı teslim ettiği iddia edilen iş insanı Metin Çekçek'i ifadeye çağırmasının beklendiği öğrenildi. 20 Nisan 2026'da başlatılan operasyon sürecinin, yeni beyanlar doğrultusunda farklı yönlere genişleyebileceği değerlendiriliyor.