Ayrıca Yalım'ın sahibi olduğu gece kulübünün ekranlarına günlerce "Abdulkadir Karaalp'ten özür diliyoruz" yazdırdığı ve bu yolla şikâyetin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi.

Yalım'ın eski kıyafetler giyerek bir tırın direksiyonuna geçtiği, istasyona gelerek "Ben eski tır şoförü Özkan olarak özür diliyorum" dediğini ifade etti.

İş yerindeki jandarma korumasının kaldırıldığı gün Yalım'ın korumaları tarafından darp edildiğini öne süren Karaalp, sonrasında yaşananları şöyle aktardı:

Tanık Karaalp, Özkan Yalım'ın kendisine yönelik baskı ve şiddet uyguladığı iddialarını da ifadesinde anlattı.

Tanık Karaalp, Cihan Aras'ın kendisine, "Başkan tüm mal varlığını üzerime devretti, tedirginim" dediğini de aktardı.

İfade tutanaklarına göre, CHP'li Özkan Yalım'ın hesaplarından parça parça 40 milyon TL çekildiği ve bu paraların "kasası" olduğu öne sürülen Cihan Aras adına gayrimenkule dönüştürüldüğü iddia edildi.

DOSYAYA GİREN YENİ DETAYLAR

Tanık Karaalp, Özkan Yalım'ın faaliyetlerine ilişkin bazı bilgilerin Sayıştay yetkililerine de aktarıldığını, ancak bu kişilerin Uşak'ta ağırlandığını ve anlatılanların ilgili isimlere iletildiğini öne sürdü.

EMNİYET MÜDÜRÜNE "ARAÇ" TEKLİFİ İDDİASI

İfadeye göre Özkan Yalım'ın, bir emniyet müdürüne yönelik olarak Abdulkadir Karaalp'in bölgeden uzaklaştırılması karşılığında yaklaşık 4 milyon TL değerinde araç teklif ettiği iddia edildi.