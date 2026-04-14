İfadesinde reddetmişti: Teşhirci hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu testi pozitif

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Elif Karaarslan’ın idrar ve saç testi (Kokain + met) pozitif çıktı.

  • 12 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alınarak tutuklandı.
  • Elif Karaarslan savcılık ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını ve ev partilerine katılmadığını söyledi.
  • Karaarslan'ın idrar ve saç testleri kokain ve metamfetamin için pozitif çıktı.

12 Nisan'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu dalgasında teşhirci eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tutuklanan Elif Karaarslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Eski hakem olan Karaarslan, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İfadesinde uyuşturucu kullandığını reddeden Karaarslan, "Ben hiçbir zaman sporcu kökenli olmam münasebetiyle de uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partileri gibi partilere katılmadım. Gece kulübü kültürüm yoktur." demişti.

Ancak sonuçlar dediği gibi çıkmadı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Tutuklanan Elif Karaarslan'ın idrar ve saç testi (Kokain + met) pozitif çıktı.

