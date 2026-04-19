İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tamamlanan adli bilişim incelemelerinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgulara rastlandı.



254 ADET MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ



Yalım'a ait Holly Stone işletmesinin bilgisayarında 254 adet müstehcen görsel bulundu.



25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "İkinci Dalga" operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Özkan Yalım polislere kapıyı belinde havlu ile açtı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DAHA ÖNCE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı.

İsim Görev Suçlama Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma Halil Arslan Belediye Başkan Yardımcısı Rüşvete aracılık etme Hüseyin Yaman Muhasebe ve Finansman Müdürü Rüşvete aracılık etme Hasan Doğukan Kurnaz Özel Kalem Müdürü Rüşvete aracılık etme Murat Altınkaya Makam Şoförü Rüşvete aracılık etme Cihan Aras Belediye Personeli Rüşvete aracılık etme İsmail Özçelik Belediye Personeli / Maden Mühendisi Rüşvete aracılık etme Murat Baş İş insanı Rüşvete aracılık etme Mustafa Yalım (Kardeşi) Rüşvete aracılık etme