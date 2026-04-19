CHP'li Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait Holly Stone işletmesinin bilgisayarında yapılan adli bilişim incelemesinde 254 adet müstehcen görsel bulundu. Bu gelişmenin ardından düzenlenen ikinci dalga operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "İkinci Dalga" operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işletmelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından tamamlanan adli bilişim incelemelerinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgulara rastlandı.

254 ADET MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yalım'a ait Holly Stone işletmesinin bilgisayarında 254 adet müstehcen görsel bulundu.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "İkinci Dalga" operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Özkan Yalım polislere kapıyı belinde havlu ile açtı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DAHA ÖNCE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı.

İsimGörevSuçlama
Özkan YalımUşak Belediye BaşkanıRüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma
Halil ArslanBelediye Başkan YardımcısıRüşvete aracılık etme
Hüseyin YamanMuhasebe ve Finansman MüdürüRüşvete aracılık etme
Hasan Doğukan KurnazÖzel Kalem MüdürüRüşvete aracılık etme
Murat AltınkayaMakam ŞoförüRüşvete aracılık etme
Cihan ArasBelediye PersoneliRüşvete aracılık etme
İsmail ÖzçelikBelediye Personeli / Maden MühendisiRüşvete aracılık etme
Murat Başİş insanıRüşvete aracılık etme
Mustafa Yalım(Kardeşi)Rüşvete aracılık etme

