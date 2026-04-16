Semih Yalçın duyurdu: MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi, yeni başkan atandı

MHP yönetiminden Ardahan teşkilatına yönelik fesih kararı geldi. Tüzük yetkisiyle alınan karar sonrası Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören getirildi.

  • MHP Genel Başkanı, Ardahan İl Teşkilatını parti tüzüğü yetkisiyle feshettiği açıklandı.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Fesih işlemi parti tüzüğünün 52, 54 ve 34'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
  • Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, Ardahan teşkilatında kapsamlı değişikliğe giderek mevcut il yönetimini görevden aldı.

TÜZÜK YETKİSİYLE FESİH

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kamuoyuna duyurulan karar doğrultusunda, Ardahan İl Teşkilatı parti tüzüğünün ilgili maddeleri işletilerek feshedildi. Boşalan il başkanlığı koltuğuna yeni isim atandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Yalçın, alınan kararın hukuki dayanaklarını paylaştı. Parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerine işaret eden Yalçın, fesih işleminin 34'üncü madde uyarınca gerçekleştirildiğini bildirdi.

YENİ BAŞKAN KÖSELİÖREN

Teşkilattaki görev değişimini aktaran Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aynı yetki çerçevesinde yeni görevlendirme yapıldığını belirten Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

MHPde Kütahya, Eskişehir, Kars feshi | İstanbuldan sonra üç hamle | Semih Yalçın yeni il başkanlarını duyurdu

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kabuller: Önce Hamdi Ulukaya sonra Cindy Kiro
Başkan'a 1 numaralı forma

