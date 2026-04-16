Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, Ardahan teşkilatında kapsamlı değişikliğe giderek mevcut il yönetimini görevden aldı.
TÜZÜK YETKİSİYLE FESİH
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kamuoyuna duyurulan karar doğrultusunda, Ardahan İl Teşkilatı parti tüzüğünün ilgili maddeleri işletilerek feshedildi. Boşalan il başkanlığı koltuğuna yeni isim atandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Yalçın, alınan kararın hukuki dayanaklarını paylaştı. Parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerine işaret eden Yalçın, fesih işleminin 34'üncü madde uyarınca gerçekleştirildiğini bildirdi.
YENİ BAŞKAN KÖSELİÖREN
Teşkilattaki görev değişimini aktaran Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.
Aynı yetki çerçevesinde yeni görevlendirme yapıldığını belirten Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.