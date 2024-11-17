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TikTok lağımına sondaj yapılsın! Müstehcen yayınlar, Atatürk istismarı, şiddet sarmalı... "Toplumun%90'ı kapatılmasını istiyor"

TikTok 7'den 70'e tüm toplumu tehdit eden bir mecra haline geldi. Milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan absürt yayınlar ve müstehcen içeriklerin yer aldığı platform yeni bir skandalla gündemde. Ankara'da Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım isimli iki TikToker ulu orta kavgaya tutuştu. 40 bin kişinin canlı izlediği kavgada silahlar konuştu. Bir kişinin yaralandığı bahse konu yayına ücretli hediyelerin gönderilmesi ise Tiktok'taki çürümüşlüğü gözle önüne serdi. Birçok kişi BTK ve ilgili makamlara TikTok'un kapatılması için çağrıda bulundu.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 15:43 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 15:52
TikTok lağımına sondaj yapılsın! Müstehcen yayınlar, Atatürk istismarı, şiddet sarmalı... Toplumun%90’ı kapatılmasını istiyor

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Aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği TikTok'ta yeni bir skandalla gündemde.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım isimli iki TikToker ulu orta kavgaya tutuştu. Birbirlerine sosyal medyadan meydan okuyan ikili canlı yayın açıp sokak ortasında birbirine girdi.

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40 BİN KİŞİNİN İZLEDİĞİ YAYINDA SİLAH ÇEKİP HUSUMETLİSİNİ VURDU

Cansum Şener, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Çağlayan Yıldırım'a ateş açarak bacağından yaraladı. Yıldırım'ın Şener'i vurma anları saniye saniye TikTok'ta yayınlandı. 40 bin kişinin izlediği "silahlı kavga" yayınına ücretli hediyeler gönderilmesi ise "pes" dedirtti.

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TİKTOKER CANSUM SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI... KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren Tiktoker Cansum Şener, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte araçla olay yerinden uzaklaştı. Ancak polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek, Şener ve erkek arkadaşını Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Şener'in daha önce 80 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Tiktok'taki müstehcen yayınlar aile ve toplum yapısını hedef alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)Tiktok'taki müstehcen yayınlar aile ve toplum yapısını hedef alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)

TİKTOK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

Bilindiği üzere TikTok'ta kolay yoldan para kazanıp fenomen olmak isteyen bir grup anlamsız, saçma, manevi değerlerden yoksun videolar çekerek gündeme gelme çabasında.

Müstehcen yayınlar açanlar, milli bayramlarda Atatürk istismarı yapanlar, para için canlı yayında çocuklarını dövenler bu durumun bilinen en somut örnekleri arasında.

7'den 70'e toplumun her kesimini tehdit eden platformun ilgili birçok kişi kapatılmasını talep ediyor.

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"TİKTOK ŞEYTANIN AVUKATLIĞINI YAPIYOR "

Geride bıraktığımız aylarda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'la ilgili "Milletimiz kapatılmasını istiyor" demişti.

"TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda" diyen Yayman şu ifadeleri kullanmıştı:

"TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum"

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"MİLLETİN YÜZDE 90'I TİKTOK'UN KAPATILMASINI İSTER"

Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

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