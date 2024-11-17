TikTok lağımına sondaj yapılsın! Müstehcen yayınlar, Atatürk istismarı, şiddet sarmalı... "Toplumun%90'ı kapatılmasını istiyor"

Aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği TikTok'ta yeni bir skandalla gündemde.
Ankara'nın Sincan ilçesinde Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım isimli iki TikToker ulu orta kavgaya tutuştu. Birbirlerine sosyal medyadan meydan okuyan ikili canlı yayın açıp sokak ortasında birbirine girdi.
40 BİN KİŞİNİN İZLEDİĞİ YAYINDA SİLAH ÇEKİP HUSUMETLİSİNİ VURDU
Cansum Şener, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Çağlayan Yıldırım'a ateş açarak bacağından yaraladı. Yıldırım'ın Şener'i vurma anları saniye saniye TikTok'ta yayınlandı. 40 bin kişinin izlediği "silahlı kavga" yayınına ücretli hediyeler gönderilmesi ise "pes" dedirtti.
TİKTOKER CANSUM SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI... KISA SÜREDE YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştiren Tiktoker Cansum Şener, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte araçla olay yerinden uzaklaştı. Ancak polis ekipleri kısa sürede harekete geçerek, Şener ve erkek arkadaşını Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Şener'in daha önce 80 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Tiktok'taki müstehcen yayınlar aile ve toplum yapısını hedef alıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
TİKTOK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ
Bilindiği üzere TikTok'ta kolay yoldan para kazanıp fenomen olmak isteyen bir grup anlamsız, saçma, manevi değerlerden yoksun videolar çekerek gündeme gelme çabasında.
Müstehcen yayınlar açanlar, milli bayramlarda Atatürk istismarı yapanlar, para için canlı yayında çocuklarını dövenler bu durumun bilinen en somut örnekleri arasında.
7'den 70'e toplumun her kesimini tehdit eden platformun ilgili birçok kişi kapatılmasını talep ediyor.