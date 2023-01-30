Küresel uyuşturucu ağına yönelik "Orkinos Bulut 2" operasyonunda yakalanan, elebaşılığını Ahmet Münir Güverte'nin yaptığı suç örgütü hakkında yürütülen soruşturmada, 35 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, söz konusu küresel uyuşturucu örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
14 ŞİRKET 35 ŞÜPHELİ
İddianamede, Albar Kıymetli Madenler AŞ, DMN Kıymetli Madenler LTD ŞTİ'nin de arasında olduğu 14 şirket "malen sorumlu", aralarında Ahmet Münir Güverte ile Tom Richard Diana Michielsen'in de bulunduğu 35 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, "SKY-ECC" isimli kriptolu haberleşme programının çözümü üzerine Europol altında çalışmalarını yürüten "OTF LIMIT" isimli operasyonel görev gücünün Fransa, Hollanda ve Belçika'dan oluşan JIT ülkelerince SKY-ECC'den elde edilen Türkçe ve Kürtçe dilindeki şifreli mesajların Türkiye'yle paylaşılması konusundaki aldığı karar üzerine kriptolu mesajların çözümünde Türkiye'nin desteğinin talep edildiği belirtildi.
Bu talep sonucunda SKY-ECC'den elde edilen organize suç şebekesi üyelerine ait 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesajların çözümüyle Türkiye'yle paylaşılması konusunda mutabakata varıldığına dikkati çekilen iddianamede, Türkiye ve Europol arasında SKY-ECC verileri konusunda yapılacak iş birliği çerçevesinde "Europol Müzakere Metni"nin 30 Ocak 2023'te kabul edildiği vurgulandı.
ELEBAŞININ 4 FARKLI ID NUMARASI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
İddianamede, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına ulaşan veriler arasında "SKY ECC" platformunda 4 farklı ID numarası kullandığı tespit edilen örgüt elebaşı şüpheli Güverte'nin mesajlaşma içeriklerine ilişkin yapılan analizler, analitik sorgular ve kullanılan kapalı kaynak bilgileri sonucunda bazı şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği, özellikle 2019 yılının sonları ile 2021'nin başlarında karıştıkları olayların belirlenerek raporlar düzenlendiği ifade edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Güverte'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle ilgili olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İddianamede, örgütün "SKY-ECC"yi kullanarak gerçekleştirdiği çok sayıda uyuşturucu madde sevkiyatı ile suç teşkil eden başka eylemleri olduğu, örgüt elemanlarının uyuşturucu satışından elde ettiği kazancı, başta "Havala" olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak aklamaya çalıştıklarının altı çizildi.
HOLLANDA, BELÇİKA, İNGİLTERE, PAKİSTAN VE İRAN ARASINDAKİ UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Güverte'nin söz konusu program üzerinden talimatlar verdiği, irtibatta olduğu kişilerle Hollanda, Belçika, İngiltere, Pakistan ve İran'dan uyuşturucu madde temin ettiği, bu ülkeler arasında sevkiyatını gerçekleştirdiğine işaret edilen iddianamede, ayrıca Hollanda adli birimlerince dava devri amacıyla gönderilen evrakta Güverte'nin Hollanda'da diğer suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlere karıştığı bilgisine de yer verildi.
İddianamede, örgütün ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla kurulduğu, Güverte'nin uyuşturucu maddelerin ulusal ve uluslararası sevkiyatı, depolanması, nakliyesi ve alıcılara teslim edilmesi, farklı uyuşturucu suç organizasyonlarıyla bağlantı ve iş birliği kurulması faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.
Örgütün 15 ayrı uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, bunlardan 5'inde uyuşturucu maddelerin kolluk güçlerince yakalandığı aktarılan iddianamede, 10 sevkiyatta ise uyuşturucunun örgüt adına başarılı şekilde alıcıya ulaştırıldığı, haksız kazanç sağlandığı, bu 10 sevkiyatın 6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştiği ve sevkiyatlara konu uyuşturucunun 4 tonun üzerinde olması dikkate alındığında, suç örgütünün elde ettiği kazancın da büyüklüğünün ortaya çıktığı anlatıldı.
SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR, DÖVİZ BÜROLARI VE KUYUMCULAR KULLANILARAK ÜLKELER ARASINDA TAŞINDI
İddianamede, suçtan elde edilen paranın elden veya döviz büroları ve kuyumcular kullanılarak "havala" yöntemiyle ülkeler arasında taşındığı, örgütün yakalanan uyuşturucu maddelerin ardından daima yeni bir sevkiyat hazırlığı içerisine girdiği, bu durumun örgütün suç işleme iradesindeki devamlılığı net bir şekilde ortaya koyduğu kaydedildi.
Güverte'nin "Başkan-Trier-Belgrat-Abi-Yoldaş" kod isimlerini kullandığı, örgüt mensuplarından Savaş Ceylan, Cihan Ceylan, Hasan Manav ve Tom Richard Diana Michielsen'in uyuşturucuların temini, nakli ve depolanması işlemlerini yürüttüğü ifade edilen iddianamede, suç örgütünün organizasyonu içerisinde şiddet, tehdit ve yaptırım sistemlerinin de mevcut olduğu, örgütün suç elde edilen geliri aklamaya çalıştıkları, uyuşturucu madde ticareti suçlarından elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla ve taşınmaz alımında kullanılarak yasal sisteme entegre edildiği belirtildi.
İddianamede, söz konusu suçtan elde edilen gelirlerin kayıt dışı bir şekilde döviz büroları ve kuyumcular üzerinde "Havala" yöntemiyle transfer edilerek ülke içine sokulduğu veya suç gelirinin aynı yöntemle yurt dışına çıkarıldığına dikkati çekildi.
Örgütün temel prensibinin yabancı ülkelerden temin edilen veya imalathanelerde üretilen uyuşturucuyu piyasaya sürerek veya yurt dışına göndererek haksız maddi kazanç elde etmek, bunu sürekli hale getirmek olduğunun altı çizilen iddianamede, şüphelilerin "SKY-ECC" üzerinden bahsedilen sevkiyatlarla ilgili açık açık mesajlaştıkları, uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını ve ses kayıtlarını birbirlerine ilettikleri, örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatlarından örgütün, yüklü miktarlarda paralar kazanarak edindikleri gayrimenkul ve lüks araçlarının çoğunu eşleri, çocukları ve anneleri üzerine kaydettirerek, aklama eylemini gerçekleştirdikleri vurgulandı.
İddianamede, uyuşturucu maddelerin çok sayıda fotoğrafına da yer verildi.
Hazırlanan fezleke içeriğinde, örgüt mensuplarının bu 15 eylem haricinde yine uyuşturucu madde ticaretine ilişkin çok sayıda görüşmesinin bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelilerin "SKY-ECC" üzerinden çok sayıda mesaj kayıtları olduğu, Güverte'nin uyuşturucu sevkiyatına ilişkin mesaj kayıtları ile 15 farklı uyuşturucu sevkiyatına ilişkin detaylar da aktarıldı.
İddianamede, Güverte'nin 4 farklı kullanıcıyla, Mart-Nisan 2020'de Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan Belçika'nın Antwerp Limanı'na, "Maersk" veya "MSC" şirketlerini kullanarak yaklaşık 1200 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı yapmak adına görüşme gerçekleştirdiği, bahse konu uyuşturucuların sabun taşı ya da benzer bir madde içerisine gizlenerek sevkiyatının yapılacağı bilgisi de yer aldı.
UYUŞTURUCU SEVKİYATI PİRİNÇLERİN İÇİNE GİZLENDİ
Aynı yıl nisan ayında Pakistan güvenlik güçlerince yapılan operasyonda Karaçi Limanı'nda bir konteynerde, sabun sevkiyatının içine gizlenmiş 780 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, devam eden görüşme içeriklerinde grup üyeleri tarafından yapılan girişimler sonucunda maddelerin bir kısmının veya tamamının Pakistan emniyet güçlerinden tekrar para karşılığı alındığı, bu süre zarfında grup üyelerinin maddeleri gizlemek adına pirinç şirketi ayarladığı veya satın aldığı kaydedildi.
İddianamede, "Başta Ahmet Münir Güverte olmak üzere tüm grup üyelerinin Pakistan'da yakalanan uyuşturucu maddelerin, Pakistan emniyet görevlilerinden para karşılığı tekrar alınması için çaba harcadıkları, bu husus, 'Evet kardeşim, 50 iyi olur. Çok şey kaybettik kardeşim. Önce biz ödüyoruz sonra polis yakalıyor. Sonra tekrar ödüyoruz polise.' şeklindeki görüşme içeriğinden de anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.
Güverte tarafından kurulan, aynı kullanıcıların bulunduğu görüşmelerin birinde de Pakistan irtibatları olan ve "Malik" olarak hitap ettikleri kişinin, pirinç yükleri arasına gizlenen uyuşturucuyu Pakistan'da ayarladığı yasal şirketler üzerinden Belçika'ya sevkini kontrol ettiği kaydedildiği iddianamede aktarıldı.
7 AYRI KONTEYNERDE SEVKİYAT
İddianamede, konuşmalarda 900, 500, 600, 1600 ve 995 kilogram olmak üzere 7 ayrı konteynerde sevkiyat planı yapıldığı, birim fiyat, firma bilgisi, paketlemeler, ödeme şekli gibi ayrıntıların konuşulduğu, organizasyon üyelerinin uyuşturucu maddelerden numune alıp, kalite kontrolü sağladıkları, 13 Ağustos 2020'de yasal yükü pirinç olan eşyanın arasına uyuşturucuyu gizleyerek sevkiyatını gerçekleştirdikleri bilgisine yer verildi.
İddianamede, "malen sorumlu" 14 şirket şu şekilde yer aldı:
|Kg İnvestments İnternet Bilişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti
|Tigova Bilişim AŞ
|Comnet Fiber Altyapı Hizmetleri AŞ
|Baka Yatırım İnşaat Turizm Tekstil Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmeciliği AŞ
|İskat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
|Default Tech Yazılım Sanayi AŞ
|New World İnvest İnşaat Yatırım AŞ
|Turgut Duman Kuyumculuk Turgut Duman Şirketi
|Dmn Kıymetli Madenler Ltd. Şti
|Nihat Özbek İnşaat Taahhüt Ticaret AŞ
|Özbek Otelcilik Turizm ve Restoran Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti
|Comnet Bilgi İletişim Teknolojileri Ticaret AŞ
|Comnet Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ
|Albar Kıymetli Madenler AŞ
KİME NE KADAR CEZA İSTENİYOR?
İddianamede örgüt elebaşı Ahmet Münir Güverte'nin "5 kez uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 150 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 13,5 yıldan 34 yıla kadar hapsi talep edildi.
Aralarında Kadir Güverte, Tom Richard Diana Michielsen ile Hasan Manav'ın bulunduğu 34 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 30 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 5 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.