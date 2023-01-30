Elebaşı Güverte için 150 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, diğer 34 şüpheli için ise 30 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Örgüt, suçtan elde ettiği geliri havala yöntemi, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla akladı, gayrimenkul ve lüks araçları aile üyelerinin üzerine kaydettirdi.

Europol ve Türkiye iş birliğiyle SKY-ECC'den elde edilen 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesaj çözülerek örgütün faaliyetleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Münir Güverte'nin elebaşılığını yaptığı küresel uyuşturucu örgütüne yönelik 35 şüpheli ve 14 şirket hakkında iddianame hazırladı.

Bu talep sonucunda SKY-ECC'den elde edilen organize suç şebekesi üyelerine ait 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe mesajların çözümüyle Türkiye'yle paylaşılması konusunda mutabakata varıldığına dikkati çekilen iddianamede, Türkiye ve Europol arasında SKY-ECC verileri konusunda yapılacak iş birliği çerçevesinde "Europol Müzakere Metni" nin 30 Ocak 2023'te kabul edildiği vurgulandı.

İddianamede, "SKY-ECC" isimli kriptolu haberleşme programının çözümü üzerine Europol altında çalışmalarını yürüten "OTF LIMIT" isimli operasyonel görev gücünün Fransa, Hollanda ve Belçika'dan oluşan JIT ülkelerince SKY-ECC'den elde edilen Türkçe ve Kürtçe dilindeki şifreli mesajların Türkiye'yle paylaşılması konusundaki aldığı karar üzerine kriptolu mesajların çözümünde Türkiye'nin desteğinin talep edildiği belirtildi.

İddianamede, Albar Kıymetli Madenler AŞ, DMN Kıymetli Madenler LTD ŞTİ'nin de arasında olduğu 14 şirket "malen sorumlu", aralarında Ahmet Münir Güverte ile Tom Richard Diana Michielsen'in de bulunduğu 35 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Küresel uyuşturucu ağına yönelik "Orkinos Bulut 2" operasyonunda yakalanan, elebaşılığını Ahmet Münir Güverte'nin yaptığı suç örgütü hakkında yürütülen soruşturmada, 35 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede, örgütün "SKY-ECC "yi kullanarak gerçekleştirdiği çok sayıda uyuşturucu madde sevkiyatı ile suç teşkil eden başka eylemleri olduğu, örgüt elemanlarının uyuşturucu satışından elde ettiği kazancı, başta "Havala" olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak aklamaya çalıştıklarının altı çizildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Güverte'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle ilgili olarak " suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" , " uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ELEBAŞININ 4 FARKLI ID NUMARASI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ İddianamede, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına ulaşan veriler arasında "SKY ECC" platformunda 4 farklı ID numarası kullandığı tespit edilen örgüt elebaşı şüpheli Güverte'nin mesajlaşma içeriklerine ilişkin yapılan analizler, analitik sorgular ve kullanılan kapalı kaynak bilgileri sonucunda bazı şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği, özellikle 2019 yılının sonları ile 2021'nin başlarında karıştıkları olayların belirlenerek raporlar düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda görüntüler

HOLLANDA, BELÇİKA, İNGİLTERE, PAKİSTAN VE İRAN ARASINDAKİ UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Güverte'nin söz konusu program üzerinden talimatlar verdiği, irtibatta olduğu kişilerle Hollanda, Belçika, İngiltere, Pakistan ve İran'dan uyuşturucu madde temin ettiği, bu ülkeler arasında sevkiyatını gerçekleştirdiğine işaret edilen iddianamede, ayrıca Hollanda adli birimlerince dava devri amacıyla gönderilen evrakta Güverte'nin Hollanda'da diğer suç örgütleriyle irtibatlı olarak silahlı eylemlere karıştığı bilgisine de yer verildi.

İddianamede, örgütün ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla kurulduğu, Güverte'nin uyuşturucu maddelerin ulusal ve uluslararası sevkiyatı, depolanması, nakliyesi ve alıcılara teslim edilmesi, farklı uyuşturucu suç organizasyonlarıyla bağlantı ve iş birliği kurulması faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

Örgütün 15 ayrı uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, bunlardan 5'inde uyuşturucu maddelerin kolluk güçlerince yakalandığı aktarılan iddianamede, 10 sevkiyatta ise uyuşturucunun örgüt adına başarılı şekilde alıcıya ulaştırıldığı, haksız kazanç sağlandığı, bu 10 sevkiyatın 6 aylık bir zaman zarfında gerçekleştiği ve sevkiyatlara konu uyuşturucunun 4 tonun üzerinde olması dikkate alındığında, suç örgütünün elde ettiği kazancın da büyüklüğünün ortaya çıktığı anlatıldı.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR, DÖVİZ BÜROLARI VE KUYUMCULAR KULLANILARAK ÜLKELER ARASINDA TAŞINDI

İddianamede, suçtan elde edilen paranın elden veya döviz büroları ve kuyumcular kullanılarak "havala" yöntemiyle ülkeler arasında taşındığı, örgütün yakalanan uyuşturucu maddelerin ardından daima yeni bir sevkiyat hazırlığı içerisine girdiği, bu durumun örgütün suç işleme iradesindeki devamlılığı net bir şekilde ortaya koyduğu kaydedildi.

Güverte'nin "Başkan-Trier-Belgrat-Abi-Yoldaş" kod isimlerini kullandığı, örgüt mensuplarından Savaş Ceylan, Cihan Ceylan, Hasan Manav ve Tom Richard Diana Michielsen'in uyuşturucuların temini, nakli ve depolanması işlemlerini yürüttüğü ifade edilen iddianamede, suç örgütünün organizasyonu içerisinde şiddet, tehdit ve yaptırım sistemlerinin de mevcut olduğu, örgütün suç elde edilen geliri aklamaya çalıştıkları, uyuşturucu madde ticareti suçlarından elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla ve taşınmaz alımında kullanılarak yasal sisteme entegre edildiği belirtildi.

İddianamede, söz konusu suçtan elde edilen gelirlerin kayıt dışı bir şekilde döviz büroları ve kuyumcular üzerinde "Havala" yöntemiyle transfer edilerek ülke içine sokulduğu veya suç gelirinin aynı yöntemle yurt dışına çıkarıldığına dikkati çekildi.

Örgütün temel prensibinin yabancı ülkelerden temin edilen veya imalathanelerde üretilen uyuşturucuyu piyasaya sürerek veya yurt dışına göndererek haksız maddi kazanç elde etmek, bunu sürekli hale getirmek olduğunun altı çizilen iddianamede, şüphelilerin "SKY-ECC" üzerinden bahsedilen sevkiyatlarla ilgili açık açık mesajlaştıkları, uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını ve ses kayıtlarını birbirlerine ilettikleri, örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatlarından örgütün, yüklü miktarlarda paralar kazanarak edindikleri gayrimenkul ve lüks araçlarının çoğunu eşleri, çocukları ve anneleri üzerine kaydettirerek, aklama eylemini gerçekleştirdikleri vurgulandı.

İddianamede, uyuşturucu maddelerin çok sayıda fotoğrafına da yer verildi.