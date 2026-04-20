Kahramanmaraş'ta okul zili çaldı: "En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz"

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi. Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek. Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerin güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin verilmeyeceğini bildirdi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrası 4 günlük tatilin ardından öğrenciler yeniden okullara döndü. Öğrenciler saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına ellerini semaya açıp dua etti.

Hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler için dua edildi. (Haberin görselleri AA ve İHA'dan alınmıştır.)


Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, saldırgan öğrenci de ölmüştü. Yaşanan olay sonrası kentte eğitim ve öğretime verilen aranın ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

AYSER ÇALIK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ BAŞKA BİR OKULDA EĞİTİM GÖRECEK

Olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitimlerini görecek. Aynı okulun öğrencileri ise sabahçı olarak eğitimlerini devam ettirecek.

Okullarda anma töreni düzenlendi.

OKULLARDA KUR'AN TİLAVETİ

Bugün Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda şehit öğrenci ve öğretmenler anısına anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program Kur'an tilaveti ile devam etti. Okul bahçesinde öğrenciler yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi. Program sonrası öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz." diyen Bakan Tekin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız.

Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye'nin millî birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitimin yükünü omuzlayan, şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir.

Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."

