Başkentte eğlence sektörünün karanlık yüzü, emniyet güçlerinin titiz takibiyle gün yüzüne çıkarıldı. Yurtdışından yasal izinlerle getirilip gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınların dramı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla son buldu.
İNSAN TİCARETİNE AĞIR DARBE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Çankaya ilçesindeki 9 eğlence mekanına baskın düzenledi. Garson veya temizlik görevlisi kılıfıyla ülkeye sokulan 38 yabancı uyruklu kadının, otellerde toplu halde tutularak pavyon kültürüne alet edildiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.
İŞ İZNİ PARAVANI
Ankara Asayiş Ahlak Büro amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin Rusya, Ukrayna ve Belarus başta olmak üzere çeşitli ülkelerden kadınları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği saptandı.
GARSON DİYE GELDİ DİREK DANSI YAPTIRILDI
"Temizlikçi" veya "garson" statüsünde çalışma izni alınan mağdurların, gerçekte "konsomatris" olarak çalıştırıldığı ve sahnede "direk dansı" yapmaya zorlandığı belgelendi.
SİSTEMLİ SÖMÜRÜ
Suç şebekesinin kadınlar üzerinde kurduğu baskı mekanizması soruşturma dosyasına yansıdı. Mağdurların otellerde toplu halde barındırıldığı, eğlence mekanlarına özel servis araçlarıyla taşındığı tespit edildi. Şüphelilerin, zor durumdaki kadınları yanıltarak "İnsan Ticareti" suçunu işlediği anlaşıldı.
İfadelere göre, otelden izinsiz çıkması yasaklanan ve dayatılan "çalışma düzeni" kurallarını ihlal eden kadınlara yevmiye kesintisi cezası uygulandı.
MASALARA MEZE OLDULAR
Güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin gizli çekimleri, sömürü sistemini gözler önüne serdi. Görüntülerde kadınların sahneye çıkarıldığı, masa masa dolaştırılarak müşterilerle vakit geçirmeye zorlandığı saptandı.
Eğlence düzeninin parçası haline getirilen mağdurların, sistemli organizasyon içinde sömürüldüğü kayıtlara geçti.
RUSYA'DAN KENYA'YA, BREZİLYA'DAN ETİYOPYA'YA 7 ÜLKEYE DEPORT
Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı girdi. Mekanlarda bulunan müşteri ve çalışanlar kimlik kontrolünden geçirildi. Operasyon neticesinde 13 Kazakistan, 11 Rusya, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın kurtarıldı.
Yabancı uyruklu mağdurlar, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.