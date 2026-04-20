Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Etiyopya, Brezilya ve Kenya uyruklu kadınların otellerde toplu halde tutularak eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Çankaya ilçesindeki 9 eğlence mekanına baskın düzenledi. Garson veya temizlik görevlisi kılıfıyla ülkeye sokulan 38 yabancı uyruklu kadının, otellerde toplu halde tutularak pavyon kültürüne alet edildiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

İŞ İZNİ PARAVANI

Ankara Asayiş Ahlak Büro amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin Rusya, Ukrayna ve Belarus başta olmak üzere çeşitli ülkelerden kadınları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği saptandı.

GARSON DİYE GELDİ DİREK DANSI YAPTIRILDI

"Temizlikçi" veya "garson" statüsünde çalışma izni alınan mağdurların, gerçekte "konsomatris" olarak çalıştırıldığı ve sahnede "direk dansı" yapmaya zorlandığı belgelendi.

Kurtarılan 38 kadın sınır dışı edilecek.