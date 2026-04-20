Başkentte eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 29 gözaltı | Temizlikçi izniyle getirmişler

Yabancı uyruklu kadınları resmi izinleri dışında gece kulüplerinde çalıştıran ve kurallara uymayanların yevmiyesini kesen suç örgütü çökertildi. Çankaya’da 9 ayrı eğlence mekanına düzenlenen insan ticareti operasyonunda, otellerde rehin tutularak konsomatrislik yapmaya zorlanan 38 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Ankara Emniyetinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

  • Ankara'da 9 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yurtdışından garson ve temizlik görevlisi kılıfıyla getirilen 38 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda insan ticareti suçundan 29 şüpheli gözaltına alındı.
  • Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Etiyopya, Brezilya ve Kenya uyruklu kadınların otellerde toplu halde tutularak eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edildi.
  • Kadınların otelden izinsiz çıkmaları yasaklandı ve çalışma kurallarını ihlal edenlere yevmiye kesintisi cezası uygulandığı belirlendi.
  • Kurtarılan 38 kadın sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkentte eğlence sektörünün karanlık yüzü, emniyet güçlerinin titiz takibiyle gün yüzüne çıkarıldı. Yurtdışından yasal izinlerle getirilip gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınların dramı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla son buldu.

İNSAN TİCARETİNE AĞIR DARBE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Çankaya ilçesindeki 9 eğlence mekanına baskın düzenledi. Garson veya temizlik görevlisi kılıfıyla ülkeye sokulan 38 yabancı uyruklu kadının, otellerde toplu halde tutularak pavyon kültürüne alet edildiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Ankara’da garson ve temizlikçi izniyle yurtdışından getirilen yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde zorla çalıştıran şebekeye yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İŞ İZNİ PARAVANI

Ankara Asayiş Ahlak Büro amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin Rusya, Ukrayna ve Belarus başta olmak üzere çeşitli ülkelerden kadınları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği saptandı.

GARSON DİYE GELDİ DİREK DANSI YAPTIRILDI

"Temizlikçi" veya "garson" statüsünde çalışma izni alınan mağdurların, gerçekte "konsomatris" olarak çalıştırıldığı ve sahnede "direk dansı" yapmaya zorlandığı belgelendi.

Kurtarılan 38 kadın sınır dışı edilecek.

SİSTEMLİ SÖMÜRÜ

Suç şebekesinin kadınlar üzerinde kurduğu baskı mekanizması soruşturma dosyasına yansıdı. Mağdurların otellerde toplu halde barındırıldığı, eğlence mekanlarına özel servis araçlarıyla taşındığı tespit edildi. Şüphelilerin, zor durumdaki kadınları yanıltarak "İnsan Ticareti" suçunu işlediği anlaşıldı.

İfadelere göre, otelden izinsiz çıkması yasaklanan ve dayatılan "çalışma düzeni" kurallarını ihlal eden kadınlara yevmiye kesintisi cezası uygulandı.

Yabancı uyruklu kadınları resmi izinleri dışında gece kulüplerinde çalıştıran ve kurallara uymayanların yevmiyesini kesen suç örgütü çökertildi.

MASALARA MEZE OLDULAR

Güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin gizli çekimleri, sömürü sistemini gözler önüne serdi. Görüntülerde kadınların sahneye çıkarıldığı, masa masa dolaştırılarak müşterilerle vakit geçirmeye zorlandığı saptandı.

Eğlence düzeninin parçası haline getirilen mağdurların, sistemli organizasyon içinde sömürüldüğü kayıtlara geçti.

RUSYA'DAN KENYA'YA, BREZİLYA'DAN ETİYOPYA'YA 7 ÜLKEYE DEPORT

Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı girdi. Mekanlarda bulunan müşteri ve çalışanlar kimlik kontrolünden geçirildi. Operasyon neticesinde 13 Kazakistan, 11 Rusya, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın kurtarıldı.

Yabancı uyruklu mağdurlar, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

