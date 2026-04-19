Jandarma ekiplerinin ısrarlı teknik ve fiziki takibi, yasa dışı silah ticareti yapan şebekeyi çökertti. İki büyükşehirde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 1107 ruhsatsız tabanca, yüzlerce kurusıkı silah ve binlerce tabanca parçası ele geçirildi.

Jandarmadan dev silah operasyonu! İstanbul ve Adana’da bin 107 tabanca ele geçirildi

Operasyonun düğmesine İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde basıldı.

Silah ticaretinin önlenmesi amacıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere şok baskınlar düzenledi. İstanbul'daki aramalarda 1021 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan 1264 muhtelif parça bulundu.

YÜZLERCE KURUSIKI

Eş zamanlı operasyonun diğer adresi Adana oldu. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahadaki operasyonlarında 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca parçası ile 23 şarjör ele geçirildi. Başarılı operasyonların ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.