BORÇ BATAĞI

Yandaşlara akıtılan milyonlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini tarihin en büyük mali krizine sürükledi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in kamuoyuyla paylaştığı veriler, Ahmet Akın yönetiminin şehri nasıl iflasa sürüklediğini gözler önüne serdi. Aydemir'in açıkladığı rakamlara göre, belediyenin SGK'ya olan borcu sadece iki yıl içinde 11 milyon liradan 5 milyar liraya fırladı. Mali yıkım tablosu SGK borcuyla sınırlı kalmadı.

Belediyenin bankalara kredi borcu 5 milyar 891 milyon liraya, piyasaya olan borcu 797 milyon liradan 5 milyar 18 milyon liraya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinin ana borcu 19 milyar 287 milyon lirayı bulurken, iştirakler BASKİ ve BALSU'nun toplam borcu 10 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi.

Balıkesir, toplamda 30 milyar lirayı aşan devasa borç batağına saplanarak adeta felç edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın