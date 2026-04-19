Balıkesir’de CHP’li Erden Köybaşı'nın gelinine iş oğluna ballı ihale

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, liyakatsiz atamalar ve adrese teslim ihalelerle gündemde. Akın’ın CHP İl Başkanı Erden Köybaşı’nın ailesine sağladığı ayrıcalıklar pes dedirtti. Gelini belediyede işe başlayan Köybaşı’nın elektrikçi oğluna çatı onarım ihalesi verildi. Balıkesir’in borç batağı ise 30 milyar lirayı aştı.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu, belediye ve iştirakleri BASKİ ile BALSU'nun borçlarıyla birlikte 30 milyar lirayı aştı.
  • CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K. belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler birimine işe alındı, oğlu Evren Köybaşı'na ise Tayyar Apartmanı çatı onarımı için 460 bin lira ödeme yapıldı.
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin et, süt, peynir, yoğurt ve ayran alım ihalesi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir işletmeye verildi ve 22 milyon lira ödeme yapıldı.
  • Belediyenin SGK'ya olan borcu iki yıl içinde 11 milyon liradan 5 milyar liraya, piyasaya olan borcu 797 milyon liradan 5 milyar 18 milyon liraya yükseldi.
  • AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Belediye Başkanı Ahmet Akın yönetimini yandaş kayırma ve adrese teslim ihaleler konusunda eleştirdi.

Seçim meydanlarında liyakat ve şeffaflık naraları atan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Balıkesir'de eşine az rastlanır nepotizm ve israf sarmalına saplandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiği günden bu yana yandaş kayırma, adrese teslim ihaleler ve şehri uçuruma sürükleyen borç batağıyla anılıyor.

Balıkesir’de CHP İl Başkanı Erden Köybaşı’nın gelini belediyede işe başlarken elektrikçi oğluna çatı onarım ihalesi verildi. (Fotoğraflar: Ahmet Akın'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)

GELİN BASINDA OĞUL ÇATIDA

Yolsuzluk iddialarının merkezindeki Ahmet Akın, belediye koridorlarını adeta parti teşkilatının aile şirketine dönüştürdü. Sabah gazetesinin haberine göre CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K., Basın ve Halkla İlişkiler biriminde işe başlatıldı.

Aileye yönelik kıyaklar istihdamla sınırlı kalmadı.

Belediyeye ait Tayyar Apartmanı'nın çatı onarım işi, hiçbir yapısal uzmanlığı bulunmayan, elektrik-elektronik mühendisi Evren Köybaşı'na verildi. Yaklaşık maliyeti 400 bin lira olarak belirlenen onarım işi için İl Başkanı'nın oğluna tam 460 bin lira ödeme yapıldı.

BELEDİYENİN KAYMAĞI ELEŞKİRT'TEN

Akın yönetimindeki skandallar zincirinin en trajikomik halkasını gıda ihaleleri oluşturdu. Türkiye'nin en önemli et ve süt üretim merkezlerinden Balıkesir'de, belediyenin et, süt, peynir, yoğurt ve ayran alım ihalesi şehre tam 1.550 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde faaliyet gösteren sıradan bakkala verildi. Akıl sınırlarını zorlayan bu ihale karşılığında söz konusu işletmeye 22 milyon lira aktarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, liyakatsiz atamalar ve adrese teslim ihalelerle gündemde.

BORÇ BATAĞI

Yandaşlara akıtılan milyonlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini tarihin en büyük mali krizine sürükledi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in kamuoyuyla paylaştığı veriler, Ahmet Akın yönetiminin şehri nasıl iflasa sürüklediğini gözler önüne serdi. Aydemir'in açıkladığı rakamlara göre, belediyenin SGK'ya olan borcu sadece iki yıl içinde 11 milyon liradan 5 milyar liraya fırladı. Mali yıkım tablosu SGK borcuyla sınırlı kalmadı.

Belediyenin bankalara kredi borcu 5 milyar 891 milyon liraya, piyasaya olan borcu 797 milyon liradan 5 milyar 18 milyon liraya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinin ana borcu 19 milyar 287 milyon lirayı bulurken, iştirakler BASKİ ve BALSU'nun toplam borcu 10 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi.

Balıkesir, toplamda 30 milyar lirayı aşan devasa borç batağına saplanarak adeta felç edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın

Gülistan Doku cinayetinde adaleti kirleten yapı | Soruşturmada "Terörsüz Türkiye" detayı: Faili meçhullerin aydınlatılması sürecin parçası
Adaleti kirleten Son"eller"

