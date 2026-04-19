Seçim meydanlarında liyakat ve şeffaflık naraları atan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Balıkesir'de eşine az rastlanır nepotizm ve israf sarmalına saplandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiği günden bu yana yandaş kayırma, adrese teslim ihaleler ve şehri uçuruma sürükleyen borç batağıyla anılıyor.
GELİN BASINDA OĞUL ÇATIDA
Yolsuzluk iddialarının merkezindeki Ahmet Akın, belediye koridorlarını adeta parti teşkilatının aile şirketine dönüştürdü. Sabah gazetesinin haberine göre CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K., Basın ve Halkla İlişkiler biriminde işe başlatıldı.
Aileye yönelik kıyaklar istihdamla sınırlı kalmadı.
Belediyeye ait Tayyar Apartmanı'nın çatı onarım işi, hiçbir yapısal uzmanlığı bulunmayan, elektrik-elektronik mühendisi Evren Köybaşı'na verildi. Yaklaşık maliyeti 400 bin lira olarak belirlenen onarım işi için İl Başkanı'nın oğluna tam 460 bin lira ödeme yapıldı.
BELEDİYENİN KAYMAĞI ELEŞKİRT'TEN
Akın yönetimindeki skandallar zincirinin en trajikomik halkasını gıda ihaleleri oluşturdu. Türkiye'nin en önemli et ve süt üretim merkezlerinden Balıkesir'de, belediyenin et, süt, peynir, yoğurt ve ayran alım ihalesi şehre tam 1.550 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde faaliyet gösteren sıradan bakkala verildi. Akıl sınırlarını zorlayan bu ihale karşılığında söz konusu işletmeye 22 milyon lira aktarıldı.
BORÇ BATAĞI
Yandaşlara akıtılan milyonlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini tarihin en büyük mali krizine sürükledi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in kamuoyuyla paylaştığı veriler, Ahmet Akın yönetiminin şehri nasıl iflasa sürüklediğini gözler önüne serdi. Aydemir'in açıkladığı rakamlara göre, belediyenin SGK'ya olan borcu sadece iki yıl içinde 11 milyon liradan 5 milyar liraya fırladı. Mali yıkım tablosu SGK borcuyla sınırlı kalmadı.
Belediyenin bankalara kredi borcu 5 milyar 891 milyon liraya, piyasaya olan borcu 797 milyon liradan 5 milyar 18 milyon liraya ulaştı.
Büyükşehir Belediyesinin ana borcu 19 milyar 287 milyon lirayı bulurken, iştirakler BASKİ ve BALSU'nun toplam borcu 10 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi.
Balıkesir, toplamda 30 milyar lirayı aşan devasa borç batağına saplanarak adeta felç edildi.