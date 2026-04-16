Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu adliyeye sevk edildi

5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruması Şükrü E. gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma derinleşiyor.

  • Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruması Şükrü E. adliyeye sevk edildi.
  • Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemiyle adliyeye getirildi.
  • Soruşturma kapsamında daha önce Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmıştı.
  • Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A. ve ailesi ile diğer 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
  • Adliye önünde bekleyen Doku'nun yakınları şüphelilerin bulunduğu araca tepki gösterince zanlılar kurumun başka bir kapısından içeri alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem korumalığını yapan Şükrü E. adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sonel ile Şükrü E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Adliye önünde bekleyen Doku'nun bazı yakınlarının şüphelilerin bulunduğu araca tepki göstermesi üzerine, zanlılar kurumun başka bir kapısından içeriye alındı.

2 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Doku'nun kaybolmasına ilişkin 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Celal A, Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G'nin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

