NETFLIX’ten sonra şimdi de Youtube Kids! Çocuklarınızın ne izlediğine dikkat edin! Cinsel içerik de var LGBT ile ilgili içerik de!

LGBT İLE İLGİLİ İÇERİKLER DE VAR CİNSEL İÇERİKLER DE

Toker, 7 yaşında bir kız çocuğu olarak YouTube Kids'te ayarlama yaptığında karşısına çıkanların 7 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan içerikler olduğunu gördü. Deneyimini anlatan Dijital Baba, özetle çocukları kötü yönde yönlendiren içerikler olduğunu belirtti. Bir kız çocuğuna uymayacak içeriklerin olduğunu ifade eden Toker, bunlar arasında cinsel içerikler olduğu gibi LGBT ile ilgili içeriklerin de olduğunu belirtti.