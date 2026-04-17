Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barış ve diplomasiye ilişkin verdiği mesajlar gündemdeki yerini korurken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Duran'ın "Barışın Anahtarı Türkiye" vurgusu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri olurken, bakanlardan da peş peşe destek mesajları geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel ölçekte yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıktığını belirtti.
"BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE" VURGUSU
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.
KRİZLERDE ÇÖZÜM VE İSTİKRAR MESAJI
Duran paylaşımında, "Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
PAYLAŞIMA VİDEO EŞLİK ETTİ
Duran'ın paylaşımında ayrıca, Başkan Erdoğan'ın daha önce dünya barışına ilişkin yaptığı açıklamalar ile liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin yer aldığı bir video da bulundu.
BAKANLARDAN DESTEK MESAJLARI
Öte yandan "Barışın Anahtarı Türkiye" söylemi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bakanlardan da peş peşe destek paylaşımları geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşımında, "Küresel krizlerin çözümünde inisiyatif alan, diyalog zeminini güçlendiren ve tüm dünyada barışın, adaletin gür sesi olan bu güçlü irade; Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan 'ın vizyonuyla yükselmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan'ın sarsılmaz iradesiyle Türkiye, barış ve diyalogdan yana duruşunu kararlılıkla sürdürüyor. Bölgesel ve küresel ölçekte Barışın Anahtarı Türkiye!" paylaşımı yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasiye ilişkin destek paylaşımı yaptı.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın etkin liderliğinde diplomaside attığımız adımların doğruluğunu her geçen gün daha fazla görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bölgesel krizlerin sonlandırılmasında ve küresel barış ile istikrarın güçlendirilmesinde Türkiye'nin üstlendiği rolün tüm ülkelere örnek olmaya devam ettiğini belirten Işıkhan, "Dünya beşten büyüktür" diyerek verilen mücadelenin küresel sistem için bir umut olmayı sürdüreceğini kaydetti.