Gülistan Doku'nun Ocak 2020'den bu yana süren faili meçhul bilmecesi aile avukatına bırakılan isimsiz bir not gizli tanık ifadesi ve 700 saatlik kamera kaydı ile dev bir cinayet operasyonuna dönüştü.
Avukata bırakılan isimsiz notta, Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu yazıyordu.
İhbar notunun ardından savcılık dosyasına giren teknik verilerde, Mustafa Türkay Sonel'in kullanımındaki araca ilişkin PTS kayıtları incelendi.
Kayıtlarda aracın şüpheli trafiği, güzergahın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçmesi dikkat çekti.
VALİ SIM KARTI ALIP NE YAPTI?
Soruşturma derinleştikçe merkezinde Tuncay Sonel'in olduğu "kapsamlı bir örtbas zinciri" şüphesi arttı.
Doku'nun ailesinin çıkardığı yedek SIM kartın bizzat Vali Sonel tarafından "Ankara'da inceleteceğim" denilerek alındığını ancak bir ay boyunca adli makamlardan gizlendiğini iddia edildi.
GİZLİ TANIK ŞUBAT: GÜLİSTAN DOKU ÖLDÜRÜLDÜ, CESEDİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan gelişme ise 2025 yılında yaşandı.
Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi, JASAT'a ulaşıp Gülistan Doku'nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı.
Gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdi. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.
Bu boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı üzerinde duruluyor. Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.
TEKNİK BULGULAR VE TANIK İFADESİ ÖRTÜŞTÜ
Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı.
GÜLİSTAN'I İLK PERTEK'E Mİ GÖMDÜLER?
Yeraltı Görüntüleme Cihazı Araç Sonuç Raporu'na göre tespit edilen şüpheli boşluğun 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde olduğu belirlendi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:
Tunceli İl J.K.lığı 1'inci J.Öz.Hrk.Tb.K.lığı emrinde Poroten Elic Brn-i Kop-4 Model Yer Altı Görüntüleme (YGC) Operatörü olarak görevli iken 12.01.2025 tarihinde Saat: 12.00 sıralarında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkide (37 SEC 45090 – 99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir.
1.70 UZUNLUK 80 CM GENİŞLİK 80 CM DERİNLİK
2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğu, tespit ettim.
Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahla gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.
"TOPRAK DAHA ÖNCEDEN KAZILDIĞI İÇİN EROZYONA UĞRADI"
Tespit edilen boşluk içerisinde herhangi bir insan cesedi yada kemik parçası tespiti yapılamamıştır. Tespit edilen boşluğun Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile DNA örneği bulunabileceği değerlendirilerek kazıldığı, kazılan bölgede 50 cm derinlikte pet şişe ile siyah renkli poşet parçasının çıktığı, toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erezyona uğradığı ve toprak yapısının yumuşak olduğu ve kolay eşildiği görülmüştür. Kazılan bölgede herhangi bir ceset emaresine rastlanılmamıştır.
AYGÜL DOKU: ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER
Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise "Sayın Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri, kardeşimin soruşturmasıyla yakından ilgilendiğini, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na da 'Soruşturma kime uzanırsa uzansın bu olayı çözün' talimatı verdiğini öğrendik. Sayın Bakan'a inandık ve güvendik. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'da adeta iğneyle kuyu kazdı. Soruşturmayı derinlemesine ele aldı. Bu gelişmeyle kardeşimin soruşturmasında adalete olan güvenimiz yeniden yeşerdi. Bu sayın bakan ve başsavcının sayesinde oldu. Kardeşimin failleri de adalet önünde hesap verecek" açıklamasını yaptı.
