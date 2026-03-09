CANLI YAYIN
Silivri'de "Ekremci" akıl tutulması! CHP hücreyi türbe yaptı... CHP'liler boş yatağa saygı duruşunda bulundu

İBB'deki yüzyılın yolsuzluğuna ilişkin dava görülürken Silivri'de enterasan görüntüler kayıtlara geçti. CHP, Silivri Cezaevi yakınında kurulan Dayanışma Evi’nin bahçesine, Ekrem İmamoğlu’nun kaldığı hücrenin maketini yaptırdı. CHP'lilerin replika hücreyi türbe niyetine ziyaret ettiği görüldü. Bazı partilerin boş yatağa saygı duruşunda bulunması "Silivri'de "Ekremci" akıl tutulması" yorumlarına yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB'deki asrın yolsuzluk davası Silivri'de görülüyor.

16 milyon İstanbullunun hakkını yiyen İmamoğlu Suç Örgütü'nün elebaşı Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticileri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı.

CHP'DEN İMAMOĞLU TÜRBESİ

Cumhuriyet Halk Partisi ise Silivri Cezaevi yakınında kurulan "Dayanışma Evi"nin bahçesine Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı hücrenin maketini yaptırdı.

CHP'LİLERDEN MAKET HÜCREYE İLGİ

Davayı takip etmek amacıyla Silivri'ye gelen CHP'liler, bahçeye kurulan maket hücreyi müze niyetine ziyaret etti. Ziyaretçilerin maket hücre önünde fotoğraf çektirdiği ve incelemelerde bulunduğu görüldü.

BOŞ YATAĞA SAYGI DURUŞU

Bazı CHP'lilerin ise anlamsız ritüelleri objektiflere yansıdı. Bir kadın replika hücredeki boş yatağa saygı duruşundan bulundu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ORGANİZE SAÇMALIK YABANCI AJANSLARIN GÜNDEMİNDE

CHP'nin "hırsızı aklama" müzesi, Reuters ve AFP gibi yabancı medya kuruluşlarının da ilgisini geçti. Organize saçmalık kare kare dünyaya duyuruldu.

BARIŞ YARKADAŞ İSYAN ETTİ

CHP'li Barış Yarkadaş ise Silivri'deki replika hücreye isyan etti.

Yarkadaş, "Bu nedir Allah aşkına? CHP yönetiminde aklıselim bir kişi yok mu? Bir de çaput bağlayın tam olsun… Koca CHP'yi ne hale düşürüyorsunuz… Bunu yapmaya hakkınız yok!" dedi.

