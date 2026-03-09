CHP'nin "hırsızı aklama" müzesi, Reuters ve AFP gibi yabancı medya kuruluşlarının da ilgisini geçti. Organize saçmalık kare kare dünyaya duyuruldu.





BARIŞ YARKADAŞ İSYAN ETTİ



CHP'li Barış Yarkadaş ise Silivri'deki replika hücreye isyan etti.



Yarkadaş, "Bu nedir Allah aşkına? CHP yönetiminde aklıselim bir kişi yok mu? Bir de çaput bağlayın tam olsun… Koca CHP'yi ne hale düşürüyorsunuz… Bunu yapmaya hakkınız yok!" dedi.