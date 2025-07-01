İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden kurulan yolsuzluk ağında hesap vakti geldi. Kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ve milyonlarca liralık vurgunla ilgili açılan davada, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde belediyenin kasası olarak bilinen İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan operasyon, kurulan karanlık çarkı gün yüzüne çıkarmıştı. Soruşturmanın derinliğini ve ciddiyetini vurgulayan savcılık makamı, 157 şüpheli hakkında "İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı vermişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kilit isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3 İDDİANAME: ASFALT VE İNŞAAT, ARAÇ KİRALAMA VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
İZBETON AŞ'yi rant kapısına dönüştüren sisteme yönelik hazırlanan 3 farklı iddianame, yolsuzluğun boyutlarını gözler önüne serdi.
Asfalt kaplaması ve inşaat bakım onarım işlerindeki usulsüzlüklere dikkat çeken savcılık, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ilk iddianamede 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istedi.
İş makinesi ve araç kiralanması adı altında kurulan düzene işaret eden yetkililer ise İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci dosyada 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis talep etti.
Ancak asıl büyük darbe, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ana dosyada geldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 65 sanığın eylemlerini detaylandıran savcılık, sanıkların "İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğinin altını çizdi. İddianamede sanıkların her biri için 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istendi.
CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ YOK
Yargılama sürecinde geride kalan 4 duruşmada ana dosyadaki tutuklu sanıklar tahliye edilse de, eski başkan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya adaletin kıskacından kurtulamadı. S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen başka bir soruşturmanın detaylarına inen başsavcılık, konuya "Zimmet" suçlamasıyla müdahale etti. Bu ağır suçlama nedeniyle Soyer ve Kaya'nın cezaevinden çıkışına izin verilmedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğine ağır hasar veren ve kamu kaynaklarının nasıl hiç edildiğini gösteren davanın 5'inci duruşması, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülüyor. Zimmet suçundan demir parmaklıklar ardında bulunan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu'nun, avukatlarıyla birlikte ağır suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapacağı yakından takip ediliyor.
449 MAĞDUR VAR
Kooperatif davası kapsamında 449 mağdur ve 7 müşteki bulunuyor.
Hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen Tunç Soyer daha önce mahkemedeki savunmasında, "İnşaatların tamamlanamaması suç değil" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı.
VİLLA RANTI
Mağdurlar, projede aslında hiç olmayan 11 adet villanın, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yakınları tarafından usulsüzce alındığını ve bir bloktaki 60 dairenin 48'e düşürülerek halkın payından çalındığını iddia ediyor.
TUGAY İFŞA ETTİ
Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "İZBETON'da gerçekten yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı" diyerek selefini ele verdi. Tugay, siyasi baskılar nedeniyle suç duyurusu yerine sadece "bildirim" yaptıklarını itiraf ederek, "Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım?" sözleriyle CHP içindeki kirli çarkı ifşa etti.
159 ŞÜPHELİNİN 122'Sİ BELEDİYE ÇALIŞANI
1 Temmuz 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında Sayıştay ve mülkiye müfettişi raporları doğrultusunda tam 157 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 122'si belediye personeli ve taşeron şirket çalışanlarından oluşuyor.
ZİMMETİN PERDE ARKASI
26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla derinleşen "zimmet" soruşturması, Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki usulsüzlükleri kapsıyor. Bu dosya kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, kooperatif üyelerinin doğrudan zarara uğratıldığı ve içeride iç usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtiliyor.
'CHP PROJESİ' DEDİLER
Duruşmalarda söz alan mağdur vatandaşlar, "Bunun CHP projesi olduğu söylenerek kandırıldık" ve "Belediyeye ve İZBETON logolarına güvenerek paramızı yatırdık" diyerek yaşadıkları nitelikli dolandırıcılığı dile getirmişti.
Uzundere 3'üncü Etap üyesi Emrah Sönmez, binlerce ailenin mağdur olduğunu savunarak, "Bunun CHP projesi olduğunu söylediler. Bunların hepsi CHP'de olan insanlar. 5-6 bin aile belediyeye güvenerek mağduriyet yaşadı. Bu kadar bilinçli olsak bu projelere girmezdik." ifadelerini kullandı.
Bazı mağdurlar, kooperatif hesaplarında 400 milyon lira para olmasına rağmen inşaatların neden durdurulduğunu sorgularken, sanıkların bu durumu sadece "sözleşme sıkıntıları" olarak geçiştirmeye çalıştığı görülüyor.
DEMİRDEN BİLE ÇALDILAR
Dosyaya giren tanık ifadeleri, İZBETON ile belediye arasındaki protokollerin dışına çıkıldığını ve alt taşeron kullanımına dair belediyeye herhangi bir bildirim yapılmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Örnekköy 3. Etap projesinde "eksik demir kullanıldığı" gerekçesiyle tutanak tutulduğu, bu durumun ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün incelemesiyle anlaşıldığı kaynaklarda yer alıyor.