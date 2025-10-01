CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'dan "Sumud Filosu"na saldıran 35 şüpheli hakkında iddianame!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’ye insani yardım götüren "Sumud Filosu"na uluslararası sularda yapılan silahlı müdahaleye ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, sivil gemilere yönelik saldırıyı planlayan ve icra eden 35 şüpheli hakkında "insanlığa karşı suç", "soykırım" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi ağır suçlardan ceza istendi. Savcılık, sivil katılımcıların cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulmasını "uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali" olarak nitelendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İSRAİL SUMUD'A SİLAHLARLA SALDIRDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

İsrail Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için gemilere baskın düzenlemişti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır - ARŞİV)

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.

SONRAKİ HABER

21 isim adliyede!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler