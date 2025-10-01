İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım götüren "Sumud Filosu"na uluslararası sularda yapılan silahlı müdahaleye ilişkin 35 şüpheli hakkında "insanlığa karşı suç" ve "soykırım" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Savcılık, sivil gemilerin zorla durdurulması ve katılımcılara yönelik şiddet eylemlerini "uluslararası hukukun en temel normlarının ağır ihlali" olarak nitelendirdi.

İSRAİL SUMUD'A SİLAHLARLA SALDIRDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

İsrail Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için gemilere baskın düzenlemişti (Fotoğraf AA'dan alınmıştır - ARŞİV)

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.