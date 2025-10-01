İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki

CGIL tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sivil teknelere, içinde İtalyan vatandaşlarının da yer aldığı gemilere yönelik saldırı son derece vahimdir. Bu yalnızca masum insanlara karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda İtalyan devletinin, vatandaşlarını uluslararası sularda koruyamaması anlamına gelir ve anayasal düzene karşı da bir ihlaldir."

Genel grev kararına CGIL'in yanı sıra FIOM (Metal İşçileri Sendikası) ve USB sendikası da destek vereceklerini açıkladı.

Şehrin farklı yerlerinden ellerinde Filistin bayraklarıyla araçlarıyla yola çıkan ve klakson çalarak Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ile ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen çok sayıda vatandaş protestolarını burada sürdürdü. İstanbul'da protestolar (Takvim.com.tr)

Artvin, Giresun, Bayburt, Ordu, Van, Muş, Bitlis, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman gibi pek çok ilde binlerce kişi protestolara katıldı. Trabzon (Takvim.com.tr)

İsrail ve ABD konsolosluk binaları önündeki protestoya katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, "Gazze'ye selam direnişe devam" , "Nehirden denize özgür Filistin", "Ülkemde siyonist istemiyorum", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Dünya liderleri, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve tepki gösterdi.

TÜRKİYE: MASUM SİVİLLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATAN TERÖR EYLEMİ

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir "terör eylemi" olduğu bildirildi.

Açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

