Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! UCM'ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor

Sivil inisiyatifle kendilerini koruyan bir birlik olmadığını belirten Şuayb Ordu ise şu ifadeleri kullandı: Resmen kedinin fare ile oynadığı gibi canları istediği gibi gelip bombalıyorlar. İsterlerse gerçek isterlerse yanıcı bomba da atabilirler. Şuan sadece ses bombası atıyorlar. Yelkenlere zarar verecek şekilde davranıyorlar. Bu demek oluyor ki muhtemelen yakınlarda bir gemi ya da gemiler var. Oradan dron kaldırıyorlar.

Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı da canlı yayınına bağlanarak son durumu aktardı. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı. Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatılarak "Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır. " çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.

FİLODAN AÇIKLAMA

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." denildi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.