Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Türk devletinin varlığını en kritik anlarda hissettirdiniz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda aktivistlere teşekkür etti. Sumud Filosunda yer alan Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Gazze'de Türkiye'nin ilk günden itibaren haklının ve adaletin safında yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi.

