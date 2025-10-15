PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Türk devletinin varlığını en kritik anlarda hissettirdiniz

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer alan Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti. Kantoğlu, tahliye sürecinde gösterilen destek ve misafirperverlik için “Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz” dedi.

Giriş Tarihi:
Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Türk devletinin varlığını en kritik anlarda hissettirdiniz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda aktivistlere teşekkür etti. Sumud Filosunda yer alan Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Gazze'de Türkiye'nin ilk günden itibaren haklının ve adaletin safında yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi.

Aktivist Ayçin Kantoğlu (AA)Aktivist Ayçin Kantoğlu (AA)

"TÜRK DEVLETİNİN VARLIĞINI BİZLERE EN KRİTİK ANLARDA HİSSETTİRDİNİZ"

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer alan Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Kantoğlu, "Global Sumud Filotillanın Türk, kadın aktivistlerinden biri olarak süreç boyunca Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz; tahliye süresince ve sonrasında karşılamada gösterilen kucaklayıcı, nazik ev sahipliğiniz ile misafir edilen yabancı aktivistlerin gönlüne bir dostluk tohumu ektiniz. Tüm bunlara şahitlik ettim, Devletimle gurur duydum. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı, Allah bu devlete ve bu millete zeval vermesin. Mevla kötülere, zalimlere, düşmanlık edenlere, göz dikenlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu soruşturması: 96 aktivist şikayetçi olarak ifade verdiSumud Filosu soruşturması: 96 aktivist şikayetçi olarak ifade verdi
Sumud Filosu soruşturması: 96 aktivist “şikayetçi” olarak ifade verdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtıYolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Katy Perry ve Justin Trudeau evleniyor mu? Teknede yakalanmışlardı: Ünlü popçu konserde itiraf etti
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Can Borcu’nun Sermine’si Seray Gözler bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...