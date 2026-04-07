Üsküdar’da rüşvet operasyonu: Valizlerden balya balya para çıktı!
Yazı Boyutu
Savcılık açıklamasında, gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında müteahhitlerin Kent A.Ş. üzerinden rüşvete zorlandığı ve imar birimleri arasında kurulan bu usulsüz ağın detayları tek tek deşifre edilirken; operasyon anına ait "balya balya para" görüntüleri kamuoyunda infial yarattı. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, ele geçirilen soğuk cüzdan içerisindeki dijital varlıkların tespitiyle yolsuzluğun boyutunun çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği belirtiliyor.