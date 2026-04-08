Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında yatırımcıları zarara uğrattığı gerekçesiyle kapsamlı soruşturma başlattı. Şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında piyasa dolandırıcılığı ile halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçları yer alıyor.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA SIFIR TOLERANS

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/39378 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak mercek altına alındı. Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden manipülasyon içerdiği değerlendirilen, gerçeğe aykırı nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bu paylaşımlarla yatırımcıları ve ilgili şirketi zarara uğrattığı iddiaları üzerine hukuki süreç başlatıldı.

Başak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesi kapsamında "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından işlem tesis edildi.

GÖZALTI TALİMATI

Şüphelinin X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımların TCK 217/A kapsamında değerlendirilmesi üzerine kolluk kuvvetlerine talimat verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, şüphelinin ifadesini almak ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır etmekle görevlendirildi.

Öte yandan 6362 sayılı Kanun kapsamında yürütülen inceleme yönünden dosya tefrik edildi. İlgili dosya gereğinin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderildi.