İletişim Başkanlığı aracılığıyla Paskalya Yortusu mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, bölgesel çalkantıların yaşandığı dönemde barış ikliminin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN KADİM HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNE VURGU

Türkiye'nin kadim hoşgörü kültürüne ve farklı inançların bir arada güvenle hayat sürme iradesine işaret eden Başkan Erdoğan, barış ve istikrar temennilerini yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."