Başkan Erdoğan’dan Paskalya Yortusu mesajında küresel dayanışma çağrısı

Başkan Erdoğan, Paskalya Yortusu vesilesiyle yayımladığı mesajda, barış ve istikrar çağrısında bulundu. Dünyada yükselen ayrımcılık eğilimlerine karşı Türkiye’deki birlik ve beraberlik tablosuna işaret eden Erdoğan, Hristiyan aleminin bayramını kutlayarak bölgesel huzur temennisini dile getirdi.

Başkan Erdoğan’dan Paskalya Yortusu mesajında küresel dayanışma çağrısı
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu vesilesiyle Türkiye'deki Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin bayramını kutladı.
  • Başkan Erdoğan, dünya genelinde artan ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlük sorunlarına dikkat çekerek toplumsal barışın korunmasının önemine vurgu yaptı.
  • Erdoğan, Türkiye'deki farklı inançlara mensup vatandaşların sergilediği birlik ve dayanışmanın dünyaya örnek olduğunu belirtti.
  • Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kadim hoşgörü kültürüne ve farklı inançların bir arada güvenle yaşama iradesine işaret etti.
  • Erdoğan, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından olan Paskalya Yortusu vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesaja göre Erdoğan, Türkiye'deki Hristiyan vatandaşların ve bütün Hristiyan aleminin bayramını kutladı.

Dünya genelinde artış gösteren kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlük sorunlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, toplumsal barışın korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Erdoğan, yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız."

İletişim Başkanlığı aracılığıyla Paskalya Yortusu mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, bölgesel çalkantıların yaşandığı dönemde barış ikliminin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN KADİM HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNE VURGU

Türkiye'nin kadim hoşgörü kültürüne ve farklı inançların bir arada güvenle hayat sürme iradesine işaret eden Başkan Erdoğan, barış ve istikrar temennilerini yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."

