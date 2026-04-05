Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından olan Paskalya Yortusu vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.
İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesaja göre Erdoğan, Türkiye'deki Hristiyan vatandaşların ve bütün Hristiyan aleminin bayramını kutladı.
Dünya genelinde artış gösteren kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlük sorunlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, toplumsal barışın korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.
Erdoğan, yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekte kararlıyız."
TÜRKİYE'NİN KADİM HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNE VURGU
Türkiye'nin kadim hoşgörü kültürüne ve farklı inançların bir arada güvenle hayat sürme iradesine işaret eden Başkan Erdoğan, barış ve istikrar temennilerini yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum."
