TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı makamında basına kapalı kabul etti.

Terörsüz Türkiye için yasal süreç mesaisi devam ederken bir yandan da temaslar devam ediyor.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.