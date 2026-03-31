Terörsüz Türkiye için yasal süreç mesaisi devam ederken bir yandan da temaslar devam ediyor.
KURTULMUŞ DEM HEYETİNİ KABUL ETTİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASAL ZEMİN BEKLENİYOR
Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle birlikte süreçte önemli bir aşama geride kaldı.
Raporda, terör örgütünün feshi, silah bırakma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik başlıklar netleşirken, bu çerçevede yasal adımların atılması bekleniyor.
Yetkililer, sahadan gelecek teyitlerin ardından hazırlanan çerçevenin Meclis gündemine taşınacağını ve sürecin hukuki altyapısının oluşturulacağını ifade ediyor.