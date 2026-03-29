Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, bu akşam saat 21:22'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem, bölgedeki yerleşim yerlerinde ve çevre illerde hissedildi.
BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Sarsıntı, bölgedeki yerel fay hatlarının hareketliliği sonucunda oluştu. Depremin sığ odaklı olması, hissedilme oranını artırdı.
|Parametre
|Detay Bilgi
|Tarih ve Saat
|02.04.2026 - 21:22:51
|Büyüklük
|4.2 MW
|Merkez Üssü
|Sındırgı (Balıkesir)
|Derinlik
|10.55 km
|Koordinatlar
|39.13 K, 28.35 D
SARSINTI MANİSA VE KÜTAHYA'DA DA HİSSEDİLDİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 21:22'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının merkez üssüne yakın konumdaki çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 10.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçeleri ile Kütahya'nın Simav bölgesinde hafif şekilde hissedildi. Yüzeye yakınlığı sebebiyle hissedilme oranı artan deprem sonrası herhangi bir yapısal hasar bilgisi gelmedi.
BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ VE RİSK ANALİZİ
Balıkesir, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolları ile Ege açılma rejiminin kesişim noktasında yer alıyor. Sındırgı hattı, özellikle 1970'li yıllardan bu yana orta ölçekli sarsıntılarla enerjisini transfer eden bir bölge olarak biliniyor.
Zemin Yapısı: Sındırgı'nın bazı kesimleri kayaç yapıda olsa da, tarım arazilerine yakın bölgelerdeki alüvyon zeminler sarsıntının şiddetini daha fazla hissettirebilir.
Enerji Transferi: Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin bölgedeki gerilimi azalttığını, ancak çevredeki diğer fay segmentlerini tetikleyip tetiklemeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
❓MERAK EDİLENLER
2 Nisan Balıkesir depremi nerede oldu?
Depremin merkez üssü Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçesidir.
Sındırgı depremi İstanbul'dan hissedildi mi?
4.2 büyüklüğündeki sarsıntı ağırlıklı olarak Balıkesir, Manisa, Kütahya ve İzmir'in kuzey ilçelerinde hissedildi. İstanbul'da hissedildiğine dair henüz geniş çaplı bir veri bulunmuyor.
Deprem hasara yol açtı mı?
AFAD ve ilgili kurumların ilk raporlarına göre bölgede herhangi bir hasar bulunmuyor.