Balıkesir Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de hissetti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 21:22'de yerin 10.55 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, Balıkesir’in yanı sıra Manisa ve Kütahya gibi komşu illerde de hafif derecede hissedildi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 Nisan 2026 saat 21:22'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin derinliği 10.55 kilometre olarak ölçüldü ve sığ odaklı olması nedeniyle güçlü hissedildi.
  • Sarsıntı Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçeleri ile Kütahya'nın Simav bölgesinde de hafif şekilde hissedildi.
  • AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ilk belirlemelerine göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
  • Sındırgı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolları ile Ege açılma rejiminin kesişim noktasında yer alıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, bu akşam saat 21:22'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem, bölgedeki yerleşim yerlerinde ve çevre illerde hissedildi.

Balıkesir Sındırgı’da akşam saat 21:22'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu.

BALIKESİR SINDIRGI'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sarsıntı, bölgedeki yerel fay hatlarının hareketliliği sonucunda oluştu. Depremin sığ odaklı olması, hissedilme oranını artırdı.

ParametreDetay Bilgi
Tarih ve Saat02.04.2026 - 21:22:51
Büyüklük4.2 MW
Merkez ÜssüSındırgı (Balıkesir)
Derinlik10.55 km
Koordinatlar39.13 K, 28.35 D

Sındırgı merkezli deprem, komşu iller Manisa ve Kütahya’da da güçlü şekilde hissedildi.

SARSINTI MANİSA VE KÜTAHYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 21:22'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının merkez üssüne yakın konumdaki çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 10.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçeleri ile Kütahya'nın Simav bölgesinde hafif şekilde hissedildi. Yüzeye yakınlığı sebebiyle hissedilme oranı artan deprem sonrası herhangi bir yapısal hasar bilgisi gelmedi.

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ VE RİSK ANALİZİ

Balıkesir, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolları ile Ege açılma rejiminin kesişim noktasında yer alıyor. Sındırgı hattı, özellikle 1970'li yıllardan bu yana orta ölçekli sarsıntılarla enerjisini transfer eden bir bölge olarak biliniyor.

  • Zemin Yapısı: Sındırgı'nın bazı kesimleri kayaç yapıda olsa da, tarım arazilerine yakın bölgelerdeki alüvyon zeminler sarsıntının şiddetini daha fazla hissettirebilir.

  • Enerji Transferi: Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin bölgedeki gerilimi azalttığını, ancak çevredeki diğer fay segmentlerini tetikleyip tetiklemeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

erin 10.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle çevre ilçelerde de hissedildi. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

MERAK EDİLENLER

2 Nisan Balıkesir depremi nerede oldu?

Depremin merkez üssü Balıkesir iline bağlı Sındırgı ilçesidir.

Sındırgı depremi İstanbul'dan hissedildi mi?

4.2 büyüklüğündeki sarsıntı ağırlıklı olarak Balıkesir, Manisa, Kütahya ve İzmir'in kuzey ilçelerinde hissedildi. İstanbul'da hissedildiğine dair henüz geniş çaplı bir veri bulunmuyor.

Deprem hasara yol açtı mı?

AFAD ve ilgili kurumların ilk raporlarına göre bölgede herhangi bir hasar bulunmuyor.

