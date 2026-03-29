Sarsıntı Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçeleri ile Kütahya'nın Simav bölgesinde de hafif şekilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, bu akşam saat 21:22'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem, bölgedeki yerleşim yerlerinde ve çevre illerde hissedildi.

SARSINTI MANİSA VE KÜTAHYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 21:22'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının merkez üssüne yakın konumdaki çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre yerin 10.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçeleri ile Kütahya'nın Simav bölgesinde hafif şekilde hissedildi. Yüzeye yakınlığı sebebiyle hissedilme oranı artan deprem sonrası herhangi bir yapısal hasar bilgisi gelmedi.

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ VE RİSK ANALİZİ

Balıkesir, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolları ile Ege açılma rejiminin kesişim noktasında yer alıyor. Sındırgı hattı, özellikle 1970'li yıllardan bu yana orta ölçekli sarsıntılarla enerjisini transfer eden bir bölge olarak biliniyor.