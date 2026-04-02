Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tahliye edildi.

EV HAPSİ ŞARTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding Soruşturması kapsamında 28 Eylül 2025 tarihinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, bugün bulunduğu cezaevinden 'ev hapsi' tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

Can Holding soruşturması, Eylül 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla Can Holding bünyesindeki 121 şirkete (Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, İstanbul Bilgi Üniversitesi dahil) el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Holding'in sahipleri Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ gibi isimler soruşturmanın odağında yer aldı; ilk operasyonda bazı şüpheliler tutuklandı, ikinci dalgada (Ekim 2025) ise Kenan Tekdağ ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver dahil 11 kişi tutuklandı.