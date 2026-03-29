Sındırgı'da deprem fırtınası bitti mi? Uzman isimden yeni tetikleme uyarısı: Risk o ilçelere kaydı!

Balıkesir Sındırgı'da aylardır süren deprem fırtınası sonrası yeni açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 26 bin sarsıntının ardından bölgedeki 5 fay parçası üzerindeki stres analizini tamamladı. Sındırgı için sevindirici haberi veren Sözbilir, stresin boşaldığını ancak yeni bir risk hattının oluştuğunu açıkladı. İşte Sındırgı deprem analizi ve riskin kaydığı o yeni ilçeler...

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2024 yılında 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası 26 bin sarsıntı kaydedildi.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'daki kırılan fay segmentlerinde stres boşalımı gerçekleştiği için deprem aktivitesinin sona erdiğini açıkladı.
  • Emendere Fay Zonu boyunca uzanan beş ayrı fay parçasının zincirleme şekilde birbirini tetiklediği ve dağlık kesimde yaklaşık 20 santimetrelik çökme meydana geldiği tespit edildi.
  • Bölgedeki stresin kuzeybatı ve güneydoğu doğrultusundaki faylara aktarıldığı, özellikle Balıkesir merkezine yakın Gelenbe Fay hattı ile Gördes ve Demirci yönünde gerilim artışı başladığı belirlendi.
  • Bölgedeki günlük deprem sayısında belirgin düşüş yaşandı ve artık birkaç günde bir düşük şiddetli sarsıntılar meydana geliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2024 yılında 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen bilimsel çalışmalar tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede aylar süren yoğun sismik hareketliliğin ardından kapsamlı bir stres analizi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sındırgı’da depremler sonrası yoğun sismik hareketlilik yaşandı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Ana depremleri takip eden süreçte bölgede yaklaşık 26 bin sarsıntı kaydedildiğini belirten Sözbilir, saha çalışmalarında jeolojik gözlemlerle birlikte jeodezik ve jeofizik yöntemlerin kullanıldığını ifade etti.

BEŞ FAY PARÇASI BİRBİRİNİ TETİKLEDİ

Araştırma sonuçlarına göre, Emendere Fay Zonu boyunca uzanan ve ovadan dağlık alana doğru ilerleyen beş ayrı fay parçasının zincirleme şekilde birbirini tetiklediği belirlendi. Bu yapıların bölgede yaşanan depremlerin ana kaynağını oluşturduğu tespit edildi.

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise dağlık kesimde yaklaşık 20 santimetrelik bir çökmenin meydana gelmiş olması oldu. Bu durum, depremlerin yüzeyde de ölçülebilir etkiler yarattığını ortaya koydu.

STRES BAŞKA FAYLARA AKTARILIYOR

Elde edilen veriler, bölgede kırılan fay hatlarında biriken enerjinin büyük ölçüde boşaldığını gösterirken, bu stresin çevre faylara yöneldiğine işaret ediyor. Özellikle kuzeybatı ve güneydoğu doğrultusundaki faylarda gerilim artışının başladığı vurgulandı.

Sözbilir, Balıkesir merkezine yakın kesimlerde, özellikle Gelenbe Fay hattı boyunca belirli bir stres birikiminin söz konusu olduğunu ifade etti. Ayrıca Gördes ve Demirci yönünde de sismik hareketliliğin göç ettiğine dair bulgular elde edildi.

DEPREM SAYISI BELİRGİN ŞEKİLDE AZALDI

Son dönemde bölgedeki günlük deprem sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Daha önce yoğun şekilde devam eden artçıların yerini, birkaç günde bir hissedilen sınırlı sarsıntılar aldı. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitenin zayıfladığı yönünde yorumlandı.

"SINDIRGI'DA DEPREM AKTİVİTESİ SONLANDI"
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, elde edilen tüm veriler ışığında Sındırgı için önemli bir değerlendirmede bulundu. Bölgedeki kırılmış fay segmentlerinde artık belirgin bir stres birikimi olmadığını belirten Sözbilir, deprem aktivitesinin sona erdiğini söylemenin mümkün olduğunu dile getirdi.

BALIKESİR DEPREMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

SINDIRGI'DA DEPREM RİSKİ TAMAMEN ORTADAN KALKTI MI?
Yapılan bilimsel analizlere göre, Sındırgı'daki kırılan fay segmentlerinde stres boşalımı gerçekleşti. Bu nedenle bölgede mevcut deprem aktivitesinin sona erdiği değerlendiriliyor. Ancak bu durum, uzun vadede riskin tamamen sıfırlandığı anlamına gelmiyor.

BÖLGEDE NEDEN BU KADAR FAZLA DEPREM MEYDANA GELDİ?
10 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 26 bin sarsıntı kaydedildi. Bu durum, ana depremlerin ardından gelişen artçı sarsıntıların uzun süre devam etmesinden kaynaklandı.

DEPREMLERİN KAYNAĞI NE OLARAK TESPİT EDİLDİ?
Yapılan incelemelerde depremlerin Emendere Fay Zonu üzerindeki birbirini tetikleyen fay parçalarından kaynaklandığı ve jeotermal etkilerin de rol oynadığı belirlendi.

ŞU AN BÖLGEDE DEPREM OLUYOR MU?
Evet, ancak önceki döneme kıyasla ciddi bir azalma söz konusu. Artık birkaç günde bir, düşük şiddetli sarsıntılar meydana geliyor.

DEPREM RİSKİ BAŞKA BÖLGELERE Mİ KAYDI?
Elde edilen bulgular, stresin kuzeybatı ve güneydoğu yönündeki faylara aktarıldığını gösteriyor. Özellikle Balıkesir çevresi ile Gördes ve Demirci hattında gerilim birikimi dikkat çekiyor.

SINDIRGI NEDEN "GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ?
Geçtiğimiz yıl meydana gelen iki büyük deprem ve ardından yaşanan yoğun artçı sarsıntılar nedeniyle bölge, AFAD tarafından bu kapsamda değerlendirilmişti.

DEPREM FIRTINASI NEDEN OLUR?

1. FAY HATLARINDA STRES BİRİKİMİ VE BOŞALIMI
Yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerji, tek bir kırılma yerine parça parça boşalabilir. Bu da ardışık depremler şeklinde kendini gösterir.

2. JEOTERMAL VE VOLKANİK ETKİLER
Yer altındaki sıcak su, gaz ve magma hareketleri kayaçların dengesini bozarak çok sayıda küçük sarsıntıya yol açabilir. Özellikle jeotermal alanlarda bu durum daha sık görülür.

3. YER ALTI SIVI HAREKETLERİ
Su, gaz veya diğer akışkanların yer altındaki basıncı değiştirmesi fayları tetikleyebilir. Bu da zincirleme küçük depremler oluşturur.

4. TEKTONİK GERİLİMLERİN DAĞILIMI
Büyük bir deprem sonrası enerji çevre faylara aktarılabilir. Bu da farklı noktalarda deprem kümelenmelerine neden olur.

Günün Manşetleri

