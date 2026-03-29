Stres çevredeki faylara aktarılmaya başladı.



Elde edilen veriler, bölgede kırılan fay hatlarında biriken enerjinin büyük ölçüde boşaldığını gösterirken, bu stresin çevre faylara yöneldiğine işaret ediyor. Özellikle kuzeybatı ve güneydoğu doğrultusundaki faylarda gerilim artışının başladığı vurgulandı. Sözbilir, Balıkesir merkezine yakın kesimlerde, özellikle Gelenbe Fay hattı boyunca belirli bir stres birikiminin söz konusu olduğunu ifade etti. Ayrıca Gördes ve Demirci yönünde de sismik hareketliliğin göç ettiğine dair bulgular elde edildi.

Gelenbe Fay hattında gerilim artışı gözlendi.



Son dönemde bölgedeki günlük deprem sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Daha önce yoğun şekilde devam eden artçıların yerini, birkaç günde bir hissedilen sınırlı sarsıntılar aldı. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitenin zayıfladığı yönünde yorumlandı. "SINDIRGI'DA DEPREM AKTİVİTESİ SONLANDI"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, elde edilen tüm veriler ışığında Sındırgı için önemli bir değerlendirmede bulundu. Bölgedeki kırılmış fay segmentlerinde artık belirgin bir stres birikimi olmadığını belirten Sözbilir, deprem aktivitesinin sona erdiğini söylemenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Sismik hareketlilik Gördes ve Demirci'ye kaydı.

Yapılan bilimsel analizlere göre, Sındırgı'daki kırılan fay segmentlerinde stres boşalımı gerçekleşti. Bu nedenle bölgede mevcut deprem aktivitesinin sona erdiği değerlendiriliyor. Ancak bu durum, uzun vadede riskin tamamen sıfırlandığı anlamına gelmiyor. BÖLGEDE NEDEN BU KADAR FAZLA DEPREM MEYDANA GELDİ?

10 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 26 bin sarsıntı kaydedildi. Bu durum, ana depremlerin ardından gelişen artçı sarsıntıların uzun süre devam etmesinden kaynaklandı. DEPREMLERİN KAYNAĞI NE OLARAK TESPİT EDİLDİ?

Yapılan incelemelerde depremlerin Emendere Fay Zonu üzerindeki birbirini tetikleyen fay parçalarından kaynaklandığı ve jeotermal etkilerin de rol oynadığı belirlendi.

ŞU AN BÖLGEDE DEPREM OLUYOR MU?

Evet, ancak önceki döneme kıyasla ciddi bir azalma söz konusu. Artık birkaç günde bir, düşük şiddetli sarsıntılar meydana geliyor. DEPREM RİSKİ BAŞKA BÖLGELERE Mİ KAYDI?

Elde edilen bulgular, stresin kuzeybatı ve güneydoğu yönündeki faylara aktarıldığını gösteriyor. Özellikle Balıkesir çevresi ile Gördes ve Demirci hattında gerilim birikimi dikkat çekiyor. SINDIRGI NEDEN "GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ?

Geçtiğimiz yıl meydana gelen iki büyük deprem ve ardından yaşanan yoğun artçı sarsıntılar nedeniyle bölge, AFAD tarafından bu kapsamda değerlendirilmişti.