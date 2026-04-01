Gemlik ve Orhangazi'deki hareketliliğin küçük fayların kırılmasından kaynaklanan mikro depremler olduğunu ve büyük deprem yaratmayacağını belirtti.

Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem riskini önceden uyardığını ve bir ay sonra deprem olduğunu aktardı.

Fransız Jeolog Prof. Dr. Julia de Sigoyer'in İznik'te büyük deprem ihtimali açıklamasına karşı Üşümezsoy, bölgede yanal değil düşey hareket olduğunu ve 17 Ağustos gibi deprem olmayacağını söyledi.

Üşümezsoy, Düzce depremi ve Silivri merkezli depremi önceden doğru tahmin ettiğini, diğer uzmanların tahminlerinin tutmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem olması için 500 kilometrelik fay kırılması gerektiğini, Marmara'nın uzunluğunun ise 150 kilometre olduğunu belirtti.

"3 TANE MARMARA LAZIM"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "8 büyüklüğünde deprem olması için ne gerekir diye bir kişi soru sormadı. 500 kilometrelik bir fayın kırılması gerekir. Peki, Marmara'nın uzunluğu ne kadar? 150 kilometre. 3 tane Marmara lazım" dedi.

Şener Üşümezsoy’dan 8 büyüklüğünde deprem iddialarına sert yanıt: "3 tane Marmara lazım!"

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem olacağı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'nin uzunluğuna dikkat çekerek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini işaret etti. Üşümezsoy şu ifadeleri paylaştı: