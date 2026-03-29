Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Simav için kritik deprem uyarısı: 6.5 büyüklüğünde sarsıntı olabilir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının henüz stresini boşaltmadığını belirterek, yaklaşık 30 kilometrelik hattın tek parça kırılması durumunda bölgede 6.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu.

  • Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Gediz depreminin 56. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen konferansta bölgenin sismik risk haritasını çıkardı.
  • Üşümezsoy, Simav, Sındırgı ve Gediz hattının asıl riskli bölge olduğunu ve Simav fayının yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğunu belirtti.
  • 2011 yılında yaşanan 5.9'luk Simav depreminin bölgedeki enerji birikimini tamamen bitirmediği ifade edildi.
  • Emet ve Yeşildere hattında yaşanan sık sarsıntılar 'deprem fırtınası' olarak tanımlandı.
  • Gediz'in 1970'teki büyük depremle enerjisini boşalttığı, Sındırgı'daki parçalı yapının ise büyük depremleri sınırladığı kaydedildi.

Gediz depreminin 56. yılı dolayısıyla Kütahya'da düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgenin sismik risk haritasını çıkardı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Üşümezsoy, özellikle Simav hattındaki tehlikeye dikkat çekti. Kütahya ve çevresindeki sarsıntıları "piyano tuşlarına" benzeten uzman isim, asıl riskli bölgenin Simav, Sındırgı ve Gediz hattı olduğunu vurguladı.

Şener Üşümezsoy Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

"SİMAV FAYI STRESİNİ TAM OLARAK BOŞALTMADI"

2011 yılında yaşanan 5.9'luk Simav depreminin bölgedeki enerji birikimini tamamen bitirmediğini ifade eden Üşümezsoy, "Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav'ın doğrudan bu fayın üzerine kurulu olması riskin boyutunu artırıyor" dedi.

EMET VE YEŞİLDERE'DE "DEPREM FIRTINASI" HAREKETLİLİĞİ

Bölgedeki sıcak su kaynaklarının fay hareketleri üzerindeki etkisine değinen Üşümezsoy, Emet ve Yeşildere hattında yaşanan sık sarsıntıları "deprem fırtınası" olarak tanımladı. Bu bölgede büyük bir kırılmadan ziyade çok sayıda küçük sarsıntının yaşandığını kaydeden uzman isim, Gediz'in 1970'teki büyük depremle enerjisini boşalttığını, Sındırgı'daki parçalı yapının ise büyük depremleri sınırladığını belirtti.

1970 FELAKETİ

28 Mart 1970 tarihinde Gediz'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde bin 86 kişi hayatını kaybetmiş, ilçe merkezi bu yıkımın ardından güvenlik gerekçesiyle farklı bir alana taşınmıştı.

Bölgesel Deprem Risk Analiz Tablosu:

BölgeRisk DurumuDeprem Potansiyeli / Geçmişi
Simav FayıYüksek6.5 Büyüklüğünde potansiyel (Stres boşalmadı)
GedizDüşük/Orta1970'te 7.2 ile enerjisini boşalttı
Emet & YeşildereHareketliDeprem fırtınası (Küçük ve sık kırılmalar)
Kütahya MerkezDüşükCoğrafi konumu itibarıyla daha güvenli

Deprem fırtınası nedir?

"Deprem Fırtınası", belirli bir bölgede, kısa bir süre içinde meydana gelen ve büyüklükleri birbirine çok yakın olan çok sayıda küçük sarsıntı dizisidir. Genellikle büyük bir "ana şok" (yıkıcı deprem) beklenmeyen, enerjinin parça parça boşaldığı durumlarda bu terim kullanılır. Yer altındaki sıvı (sıcak su/magma) hareketleri bu fırtınaları tetikleyebilir.

Simav fayı en son ne zaman kırıldı?
Simav'da en son 2011 yılında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ancak uzmanlar bu sarsıntının hattaki tüm stresi boşaltmadığını belirtiyor.

