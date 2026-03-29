İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında açıklamalarda bulundu.

Belediyelerdeki denetimlerden APP plaka tartışmalarına, uyuşturucuyla mücadeleden polislerin çalışma saatlerine kadar pek çok konuda net mesajlar veren Bakan Çiftçi, "Milletin emanetine sahip çıkmak en temel sorumluluğumuzdur" dedi.

"CEZA DEĞİL REHBERLİK ESAS"

Son günlerin en çok konuşulan konusu olan APP plakalar hakkında konuşan Bakan Çiftçi, vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Plakaların aracın kimliği olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Amacımız ceza kesmek değil, standardı korumak. Karekod olmaması plakanın sahte olduğu anlamına gelmez; mühür ve güvenlik işaretleri varsa o plaka geçerlidir. Kalın harfli plakalar için de trafik cezası uygulanmayacak" müjdesini verdi.

POLİSE VE BEKÇİYE YENİ DÜZENLEME

Emniyet teşkilatını sevindirecek haberleri de peş peşe sıralayan Bakan Çiftçi, 10 bin polis adayının mezuniyet tarihinin Haziran başına çekildiğini duyurdu. Bu sayede tüm Türkiye'de 12/36 çalışma düzenine geçileceğini belirten Bakan, bekçilerin de artık ihtiyaç duyulan alanlarda nöbet görevi üstlenebileceğini ifade etti.

SOKAK ÇETELERİNİN TEPESİNE BİNİLECEK!

2026 yılını "Sokak Çeteleriyle Mücadele Yılı" ilan ettiklerini duyuran Çiftçi, uyuşturucu baronlarına ve çetelere nefes aldırmayacaklarını söyledi. Bakan, "Hepsinin tepesine bineceğiz. Uyuşturucu bütün suçları besleyen bir damardır, bu kaynağı kurutmaya kararlıyız" diyerek operasyonların artarak süreceği mesajını verdi.

İRAN SINIRINDA DURUM KONTROL ALTINDA

Sınır güvenliği konusuna da değinen Bakan Çiftçi, Gürbulak Sınır Kapısı ve hat boyunca incelemeler yaptıklarını hatırlatarak, "Sınır hattımızda herhangi bir arızi durum söz konusu değildir. İran tarafı çıkışlara izin vermezken, ülkemizdeki İranlıların geri dönüşlerinde artış var. Süreç tamamen kontrolümüz altında" dedi.