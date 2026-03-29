İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi veya satışı söz konusu değil.

DMM, sosyal medyada paylaşılan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarının manipülatif olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada ve bazı mecralarda paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddialar hakkında DMM'den resmi açıklama geldi. İddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği vurgulanan açıklamada, kamuoyuna net bilgiler verildi.

ÖZELLEŞTİRME VEYA SATIŞ YOK

İstanbul Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi söz konusu değildir. DMM, hastanenin uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

GÖRSEL BİLE BAŞKA BİNAYA AİT!

Yapılan incelemelerde, asılsız iddialarda kullanılan görselin mevcutta hizmet veren gerçek hastane binası olmadığı saptandı. DMM, vatandaşları kamu hizmetlerini hedef alan bu tür kasıtlı paylaşımlara ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri konusunda önemle uyardı.