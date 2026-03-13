Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 14 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gözaltına alındı. Oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye döneceğini bildirdi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan isimler arasında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, sunucu Güzide Duran ve model Didem Soydan bulunuyor.
  • Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart'ın yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
  • Gözaltına alınan 14 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
  • Soruşturma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçlamasıyla İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 adreste eş zamanlı operasyonla gerçekleştirildi.

16 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:

Sıra NoAd Soyad
1Fikret Orman
2Güzide Aksoy (Güzide Duran)
3Hakan Sabancı
4Kerim Sabancı
5Hande Erçel
6Burak Elmas
7Sezgin Köysüren
8Ferhat Aydın
9Lütfiye Tuğçe Özbudak
10Koray Serenli
11Onur Bükçü
12İsmail Behram Perinçekli
13Kaan Mellart
14Didem Soydan
15Onur Talay
16Mustafa Tari

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

25 Şubat'ta Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

HANDE ERÇEL YURT DIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Erçel'le birlikte Kaan Mellart'ın da firari olduğu bildirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM

Erçel, 1 aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildirdi. Sosyal medyadan bir açıklama paylaşan ünlü oyuncu, "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum." dedi.

FİKRET ORMAN VE GÜZİDE DURAN AYNI EVDEYDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Güzide Duran ve Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın aynı evde olduğu iddia edildi.

SABANCI KARDEŞLER DE GÖZALTINDA

İş insanları Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı da devam eden soruşturma kapsamında yakalandı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

BURAK ELMAS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Gece saatlerinde gözaltına alınan eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi.

KİMLER LİSTEDE?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü 7 kişi şu şekilde:

SıraAd SoyadMeslek/Unvan
1Fikret OrmanEski Beşiktaş Başkanı
2Burak ElmasEski Galatasaray Başkanı
3Hakan Sabancıİş İnsanı
4Kerim Sabancıİş İnsanı
5Hande ErçelOyuncu
6Didem SoydanModel
7Güzide DuranSunucu


NE OLMUŞTU?

Uyuşturu ve fuhuş partilerinin düzenlendiği Kasım Garipoğlu'nun evindeki partilere şahit olan şoför İsmail Ahmet Akçay savcılıkta verdiği ek ifadede, Hakan Sabancı'nın partilere katıldığını bildirmişti.

KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE KATILAN O İSİMLER

Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edildi.

İşte o liste:

SıraAd Soyad
1Burak Altındağ
2Semiha Bezek
3Eylül Su Sapan
4Berk Atan
5Dilara Aksüyek
6Yusuf Tekin
7Yavuz Cansız
8Cengizcan Atasoy
9Süreyya Arioba
10İbrahim Barut
11Mert Ayaydın
12Taha Bilici
13Kerim Sabancı
14Hakan Sabancı
15Mehmetcan Çelik
16Emre Aslakçı
17Patrizio
18Charlie
19Çisel Çakıroğlu
20Orhan Aydın
21Sinan Koç
22Özge Tita
23Betül Turan
24Emek Emre
25Melisa Gizem
26Buse İskenderoğlu
27Mehmet Germeyanlıgil
28Ege Mutaf
29Işıl Yaz Özer
30Özlem Temponi
31Marco Temponi
32Seray Kurt
33Elif Köksal
34İrem Aksaç
35Deniz Marşan
36Melisa Öztürk
37Suranaz Şahin
38Sima Tarkan
39Sandra Alazoğlu
40Murat Dalkılıç
41Bilge Yenigül
42Derin Talu
43Melis Uzun
44Merve Ünal
45İlknur Şeref
46Özge Ertöz
47Buket Dizer
48Ezgi Karayel
49Yanki Zerey
50Emine Yıldız
51İpek Onat
52Çağla Ardak

