İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Kimler gözaltında?
16 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:
|Sıra No
|Ad Soyad
|1
|Fikret Orman
|2
|Güzide Aksoy (Güzide Duran)
|3
|Hakan Sabancı
|4
|Kerim Sabancı
|5
|Hande Erçel
|6
|Burak Elmas
|7
|Sezgin Köysüren
|8
|Ferhat Aydın
|9
|Lütfiye Tuğçe Özbudak
|10
|Koray Serenli
|11
|Onur Bükçü
|12
|İsmail Behram Perinçekli
|13
|Kaan Mellart
|14
|Didem Soydan
|15
|Onur Talay
|16
|Mustafa Tari
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
25 Şubat'ta Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
HANDE ERÇEL YURT DIŞINDA
Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Erçel'le birlikte Kaan Mellart'ın da firari olduğu bildirildi.
TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM
Erçel, 1 aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildirdi. Sosyal medyadan bir açıklama paylaşan ünlü oyuncu, "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum." dedi.
FİKRET ORMAN VE GÜZİDE DURAN AYNI EVDEYDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Güzide Duran ve Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın aynı evde olduğu iddia edildi.
SABANCI KARDEŞLER DE GÖZALTINDA
İş insanları Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı da devam eden soruşturma kapsamında yakalandı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.
BURAK ELMAS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi
Gece saatlerinde gözaltına alınan eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi.
KİMLER LİSTEDE?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü 7 kişi şu şekilde:
|Sıra
|Ad Soyad
|Meslek/Unvan
|1
|Fikret Orman
|Eski Beşiktaş Başkanı
|2
|Burak Elmas
|Eski Galatasaray Başkanı
|3
|Hakan Sabancı
|İş İnsanı
|4
|Kerim Sabancı
|İş İnsanı
|5
|Hande Erçel
|Oyuncu
|6
|Didem Soydan
|Model
|7
|Güzide Duran
|Sunucu
NE OLMUŞTU?
Uyuşturu ve fuhuş partilerinin düzenlendiği Kasım Garipoğlu'nun evindeki partilere şahit olan şoför İsmail Ahmet Akçay savcılıkta verdiği ek ifadede, Hakan Sabancı'nın partilere katıldığını bildirmişti.
KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE KATILAN O İSİMLER
Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edildi.
İşte o liste:
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Burak Altındağ
|2
|Semiha Bezek
|3
|Eylül Su Sapan
|4
|Berk Atan
|5
|Dilara Aksüyek
|6
|Yusuf Tekin
|7
|Yavuz Cansız
|8
|Cengizcan Atasoy
|9
|Süreyya Arioba
|10
|İbrahim Barut
|11
|Mert Ayaydın
|12
|Taha Bilici
|13
|Kerim Sabancı
|14
|Hakan Sabancı
|15
|Mehmetcan Çelik
|16
|Emre Aslakçı
|17
|Patrizio
|18
|Charlie
|19
|Çisel Çakıroğlu
|20
|Orhan Aydın
|21
|Sinan Koç
|22
|Özge Tita
|23
|Betül Turan
|24
|Emek Emre
|25
|Melisa Gizem
|26
|Buse İskenderoğlu
|27
|Mehmet Germeyanlıgil
|28
|Ege Mutaf
|29
|Işıl Yaz Özer
|30
|Özlem Temponi
|31
|Marco Temponi
|32
|Seray Kurt
|33
|Elif Köksal
|34
|İrem Aksaç
|35
|Deniz Marşan
|36
|Melisa Öztürk
|37
|Suranaz Şahin
|38
|Sima Tarkan
|39
|Sandra Alazoğlu
|40
|Murat Dalkılıç
|41
|Bilge Yenigül
|42
|Derin Talu
|43
|Melis Uzun
|44
|Merve Ünal
|45
|İlknur Şeref
|46
|Özge Ertöz
|47
|Buket Dizer
|48
|Ezgi Karayel
|49
|Yanki Zerey
|50
|Emine Yıldız
|51
|İpek Onat
|52
|Çağla Ardak