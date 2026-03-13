HANDE ERÇEL YURT DIŞINDA Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Erçel'le birlikte Kaan Mellart'ın da firari olduğu bildirildi.

Hande Erçel'in paylaşımı



TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM



Erçel, 1 aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildirdi. Sosyal medyadan bir açıklama paylaşan ünlü oyuncu, "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum." dedi.