Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dosyaya giren tanık ifadesi dikkat çekti. Soruşturma kapsamında A.A. isimli kadının savcılığa verdiği ifadede, Fikret Orman ile Nişantaşı'nda bir evde bir araya geldiklerini öne sürdü.
A.A., söz konusu buluşmada evde birden fazla kişinin bulunduğunu, ortamda uyuşturucu madde kullanıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
Fikret ORMAN isimli kişi ile Gülşah Rojin DEMİR aracılığıyla tanıştım. Fikret ORMAN ile Gülşah Rojin DEMİR'in Nişantaşı'ndaki evinde buluştuk. Eve gittiğimde Gülşah Rojin DEMİR, Fikret ORMAN, Fatma ERGÜN ve isimlerini hatırlayamadığım iki kız daha vardı. Fikret ORMAN yanımda kokain maddesi kullandı. Fikret ORMAN'ın kullandığı kokainden Gülşah Rojin DEMİR'de içti. Fikret ORMAN bu ilişkimizde telefon kullanmamızı yasaklamıştı.(2022 yılı olduğunu düşünüyorum.)
Telefon sinyallerimiz ve kişiler arası baz çakışmalarımız incelendiğinde benim beyanım doğru olacaktır.) Bu ilişkimizden sonra Fatma ERGÜN, Fikret ORMAN'ın kullandığı uyuşturucu maddeden fazla içtiği için bayıldı. Buzdolabının önündeki su kolileri tarafında Fatma ERGÜN'ün bayıldığını gördük. Gülşah Rojin DEMİR kendisine müdahalede bulundu. Bu yaşadıklarımız esnasında Fikret ORMAN'ın cinsel ilişkisi bittiği için evden ayrılmıştı. Hatta bu olaydan sonra Fatma ERGÜN birkaç gün Gönül'de kaldı
FİKRET ORMAN BU İDDİALARA NE DEDİ?
Fikret Orman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda verdiği ifadede hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddialarını kesin bir dille reddetti. Orman, "Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdim, sonuçların negatif çıkacağından eminim" dedi.
"ACARKENT'TE HİÇ EVİM OLMADI"
Dosyada yer alan bir tanığın, Acarkent'teki evde uyuşturucu kullanıldığı yönündeki beyanına karşılık Orman, "Hayatımın hiçbir döneminde Acarkent'te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır aynı adreste oturuyorum. Bu bile ifadenin hayal ürünü olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı. İfadesinde adı geçen Onur Yükçü ve G.C. isimli kişileri tanımadığını söyledi.
"İSMİ GEÇEN KİŞİLERİ İLK KEZ BURADA DUYDUM"
Başka bir tanığın Nişantaşı'nda geçtiği iddia edilen buluşmaya ilişkin anlatımlarını da reddeden Orman, Gülşah Rojin Demir dahil dosyada adı geçen kişilerin hiçbirini tanımadığını, hayatında bu kişilerle herhangi bir telefon irtibatı bulunmadığını belirtti. "Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmadı" dedi.
"BANA İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"
Fikret Orman, hakkındaki beyanların tamamen gerçek dışı olduğunu savunarak, "Bu ifadelerin hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Bana bu şekilde itibar suikasti yapılıyor" ifadelerini kullandı. İfade veren kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiş olabileceğini öne sürdü.
"TELEFONUMU VE ŞİFREMİ KENDİ RIZAMLA VERDİM"
Gözaltı sürecinde polise yardımcı olduğunu söyleyen Orman, telefonunu ve şifresini kendi rızasıyla teslim ettiğini belirterek, "Kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka aykırı hiçbir durumum yok" dedi.
AVUKATLARINDAN SERBEST BIRAKILMA TALEBİ
Orman'ın avukatları ise dosyada somut delil bulunmadığını, isnatların soyut beyanlara dayandığını savunarak herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılmasını talep etti.