"İSMİ GEÇEN KİŞİLERİ İLK KEZ BURADA DUYDUM"

Başka bir tanığın Nişantaşı'nda geçtiği iddia edilen buluşmaya ilişkin anlatımlarını da reddeden Orman, Gülşah Rojin Demir dahil dosyada adı geçen kişilerin hiçbirini tanımadığını, hayatında bu kişilerle herhangi bir telefon irtibatı bulunmadığını belirtti. "Anlatıldığı gibi bir olay kesinlikle yaşanmadı" dedi.

"BANA İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Fikret Orman, hakkındaki beyanların tamamen gerçek dışı olduğunu savunarak, "Bu ifadelerin hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Bana bu şekilde itibar suikasti yapılıyor" ifadelerini kullandı. İfade veren kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiş olabileceğini öne sürdü.

"TELEFONUMU VE ŞİFREMİ KENDİ RIZAMLA VERDİM"

Gözaltı sürecinde polise yardımcı olduğunu söyleyen Orman, telefonunu ve şifresini kendi rızasıyla teslim ettiğini belirterek, "Kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka aykırı hiçbir durumum yok" dedi.

AVUKATLARINDAN SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Orman'ın avukatları ise dosyada somut delil bulunmadığını, isnatların soyut beyanlara dayandığını savunarak herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılmasını talep etti.