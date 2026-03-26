Türk tankeri Altura hedef alındı! Bakan Uraloğlu açıkladı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz

Rusya’dan gelen Türk işletmesindeki "Altura" isimli ham petrol tankeri İstanbul Boğazı’na sadece 14 mil mesafede hedef alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemiyi devre dışı bırakmak amacıyla doğrudan makine dairesinin hedef alındığını açıklarken 27 Türk personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bakan Uraloğlu, "Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Türk tankeri Altura hedef alındı! Bakan Uraloğlu açıkladı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz
  • Rusya'nın Novorossiysk kentinden yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk ham petrol tankeri Altura, İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede insansız deniz aracı ile saldırıya uğradı.
  • Pergamon Denizcilik'e ait gemide 140 bin ton ham petrol bulunurken, üst güverte ve makine dairesinde hasar oluştu ve gemi su aldı.
  • Gemide bulunan 27 Türk mürettebattan kimse yaralanmadı ve sağlık problemi yaşanmadı.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11, Kurtarma 12 gemileri ve Kıyı Emniyeti 5 hızlı botu olay yerine yönlendirildi.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, makine dairesinin hedef alınarak gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilinçli bir saldırı yapıldığını belirtti.

Rusya'dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk ham petrol tankeri Altura'nın kaptanı İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede İnsansız Hava Aracı (İHA) veya İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıklarını telsiz ile bildirdi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok" dedi.

Pergamon Denizcilik isimli Türk şirketine ait 'Altura' isimli ham petrol tanker, Rusya'nın Novorossiysk kentinden hareket ettikten sonra saat 00.30 sıralarında saldırıya uğradığı öğrenildi.

Türk tankeri Altura hedef alındı! Bakan Uraloğlu açıkladı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz-2

140 BİN TON PETROL TAŞIYORDU
140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenilen tankerden yapılan yardım çağrısında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıkları bildirildi.

Türk tankeri Altura hedef alındı! Bakan Uraloğlu açıkladı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz-3

TELSİZ KONUŞMASI ÇIKTI
Telsiz konuşmalarında geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı belirtildi. Telsiz kayıtlarında ayrıca mürettebattan kimsenin yaralanmadığı, su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu. Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Türk tankeri Altura hedef alındı! Bakan Uraloğlu açıkladı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz-4

"SALDIRININ İDA İLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Saldırıyla ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

"Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk işletenli, sahibini bilmiyoruz. Mürettebatın tamamı Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok"

