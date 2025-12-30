PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı! CHP'li Soyer de listede

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yer aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

CHP'Lİ SOYER TUTUKLANDI

Hakimlik, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B'yi tutukladı.

Şüphelilerden M.B, K.M, A.D, Y.E, D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Soruşturmada, tutuklu Soyer ile Kaya'nın da cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı.

Savcılıktaki işlemleri sonrası Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın yanı sıra İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 4 şüpheli tutuklama, diğer 4 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki "kooperatif" davasında Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya tutuklu yargılanırken, Aslanoğlu 14 Ekim'de tahliye edilmişti.

