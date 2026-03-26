SON DAKİKA: AFAD verilerine göre Elazığ'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 11.33 km derinlikte gerçekleşen 4.3 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu belirlendi.
DEPREM BİLGİLERİ (26 MART 2026)
Büyüklük: 4.3 (Mw)
Yer: Sivrice (Elazığ)
Saat: 10:37:08 (TSİ)
Derinlik: 11.33 KM (Yüzeye nispeten yakın bir derinlik)
EN ÇOK ETKİLENEN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?
|Yerleşim Yeri
|İlçe
|Mesafe (KM)
|Sanayi
|Sivrice
|0.72
|Yaylaevleri
|Sivrice
|1.32
|Palandöken
|Sivrice
|1.98
|Hazar
|Sivrice
|2.14
|Doğanlar
|Sivrice
|2.25